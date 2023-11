Nintendo confirme un film Zelda en live-action !

Le film Zelda est en cours de développement chez Nintendo et sera cofinancé par Sony.



La rumeur court depuis des années, mais le géant nippon a tout de même réussi à surprendre les fans en annonçant qu'un film en live-action (prises de vues réelles) basé sur The Legend of Zelda est en cours de réalisation, sous la direction de Wes Ball.

Le film Zelda est officiel !

Étonnamment, le film est cofinancé par Nintendo et nul autre que Sony Pictures Entertainment. Vous savez, une partie de la même société qui possède la PlayStation. Nintendo s'est empressé de préciser qu'il finançait plus de 50 % du film, mais que Sony Pictures Entertainment en serait le distributeur en salles.

Shigeru Miyamoto, le bosse de Nintendo a expliqué que le développement du film a officiellement commencé et que Nintendo est "fortement impliqué" dans la production. Il précise également qu'il faudra " du temps " avant qu'il ne soit achevé, mais qu'il espère que les fans ont hâte de le voir.

À part cela, il n'y a pas d'autres détails que le communiqué officiel :

En produisant elle-même des contenus visuels de sa propriété intellectuelle, Nintendo crée de nouvelles opportunités pour permettre à des personnes du monde entier d'accéder au monde du divertissement qu'elle a construit, par d'autres moyens que ses consoles de jeu dédiées.



En s'impliquant profondément dans la production de films dans le but de faire sourire tout le monde par le biais du divertissement, Nintendo poursuivra ses efforts pour produire des divertissements uniques et les offrir au plus grand nombre.

En 2019, une rumeur annonçait que Nintendo et Netflix préparaient une série Zelda en live-action, mais le projet n'a jamais vu le jour (et il n'y a pas eu d'accord).



Pour information, la dernière réalisation de Wes Ball est la série Maze Runner, dont le dernier épisode est sorti en 2018. Shigeru Miyamoto, de Nintendo, produit le film avec Avi Arad, de Sony, qui a produit ou dirigé la production de nombreux films Marvel au cours de la dernière décennie.



Une bonne nouvelle, qu'on aimerait secondée par l'annonce d'un jeu Zelda pour iPhone !