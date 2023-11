Les acteurs trouvent aussi un accord officiel à Hollywood

La Screen Actors Guild (SAG) a conclu un accord de principe avec les studios et les plateformes de diffusion en continu, mettant ainsi fin à une grève qui a paralysé Hollywood pendant six mois. Un temps perdu considérable qui a mis à mal des sociétés comme Netflix, Amazon ou Apple, avec des pertes de plusieurs milliards pour l'économie américaine.

Les acteurs ont pris leur temps

Les membres de la SAG doivent encore ratifier l'accord, mais il y a toutes les chances qu'il soit approuvé dans les prochaines heures. L'arrêt de l'ensemble du secteur, affecté par les grèves des scénaristes et des acteurs, a entraîné des pertes financières considérables et une paralysie de la production américaine depuis l'été dernier. Dans un premier temps, les scénaristes ont fait grève en mai, les acteurs en juillet, tandis que les réalisateurs ont réussi à négocier sans faire grève. La grève des scénaristes s'est achevée en septembre avec des résolutions sur la rémunération et la protection de l'IA.On s'attendait à ce que les acteurs s'entendent peu après, mais leurs revendications différaient de celles des scénaristes.

Aujourd'hui, deux mois plus tard, le SAG a obtenu ce qu'il appelle les "plus grands gains de contrat à contrat" de son histoire, avec des détails sur les augmentations de salaire, les droits résiduels de diffusion en continu et les protections contre l'IA à venir.



Cette perturbation prolongée a eu un impact significatif sur les calendriers des sociétés de production et les diffuseurs en continu, y compris Apple, alors que l'industrie se tourne vers 2024. Bien qu'Apple ne soit pas aussi tributaire du succès immédiat de son service de streaming, la production pour Apple TV+ repose sur une production de contenu cohérente. Avec l'approche des fêtes et les défis logistiques liés au redémarrage des opérations hollywoodiennes, la production de séries Apple TV+ telles que "Severance" ne devrait pas reprendre avant le mois de janvier.



Malgré tout, 2023 a été très riche du côté d'Apple, qui en a profité pour augmenter les prix d'Apple TV+ tout récemment.