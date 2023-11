Photomator convertit les photos SDR en HDR !

La célèbre application de retouche photo Photomator, créée par les mêmes développeurs que Pixelmator (qui a remplacé Photoshop chez nous), a été mise à jour avec quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes. Outre le support complet d'iOS 17, laa nouvelle version de Photomator ajoute la prise en charge complète du HDR afin que les utilisateurs puissent éditer et partager des photos dotées d'une plage dynamique élevée. Une nouvelle option permet également de convertir des images normales en HDR.

Photomator s'améliore encore

Photomator 3.2 apporte une prise en charge complète du HDR, vous permettant de profiter d'un contraste exceptionnel et de couleurs réalistes dans les photos, y compris celles prises avec l'iPhone, et introduit une fonction avancée Smart HDR pour convertir sans effort les photos SDR en HDR.

La version 3.2 de Photomator permet de débloquer de "tout nouveaux flux de travail créatifs" d'après les développeurs. Les utilisateurs peuvent ouvrir, modifier et partager des photos HDR, y compris celles prises avec un iPhone ou un iPad. Les options disponibles pour l'édition des photos SDR, telles que Réparation, Débruitage et Super résolution, sont également disponibles pour l'édition des photos HDR. Mieux, les réglages Niveaux, Courbes, Couleur sélective et LUT ont fait l'objet de "mises à jour majeures" pour tirer parti du HDR. Ils promettent également une édition et un partage transparents, car les éditions HDR sont synchronisées avec l'application Photos d'Apple.



Photomator peut ouvrir des formats ISO HDR tels que HEIC, AVIF, JPEG XL, PNG, TIFF, OpenEXR et Radiance HDR. Il fonctionne également avec les photos RAW et ProRAW prises en HDR. Dans les paramètres de Photomator, les utilisateurs peuvent choisir de toujours charger les photos en HDR, avec la possibilité de revenir à l'édition SDR à tout moment.



Mais le plus intéressant, c'est probablement la capacité de convertir les photos SDR en HDR. Vous pouvez apporter une gamme dynamique élevée à des images normales en cliquant simplement sur un bouton. Ces fonctionnalités s'ajoutent à la prise en charge des fichiers JPEG XL et AVIF.



Rappelons que l'iPhone 15 Pro prend des clichés améliorés grâce au Smart HDR 5.

Les notes de version

Prise en charge complète du HDR :

Débloquez de nouveaux flux de travail créatifs grâce à la prise en charge complète de l'ouverture, de la modification et du partage des photos HDR, y compris celles prises avec l'iPhone.

La fonction de pointe Smart HDR vous permet de convertir des photos SDR en HDR et de tirer parti des fonctionnalités d'édition HDR pour n'importe quelle photo.

Ajustez les couleurs, effectuez des sélections et utilisez tous les autres outils de retouche, y compris Réparation, Débruitage et Super résolution, avec les photos HDR, comme vous le feriez avec n'importe quelle autre photo.

Les réglages avancés Niveaux, Courbes, Couleur sélective et LUT ont fait l'objet de mises à jour majeures pour prendre en charge l'ensemble de la gamme HDR.

Les modifications HDR sont synchronisées de manière transparente avec l'application Photos, ce qui permet de partager facilement de superbes photos HDR avec votre famille, vos amis ou vos clients.

Ouvrez les formats ISO HDR tels que HEIC, AVIF, JPEG XL, PNG et TIFF, ainsi que d'autres formats HDR, tels que OpenEXR, Radiance HDR et les TIFF 32 bits de Photoshop et Lightroom.

Travaillez sans effort avec des photos RAW ou ProRAW en HDR.

Lorsque vous partagez des photos HDR, exportez-les dans des formats spécifiquement conçus pour préserver le HDR, tels que HDR HEIC, HDR AVIF, HDR PNG et HDR JPEG.

Dans les paramètres de Photomator, vous pouvez choisir de toujours charger les photos en HDR, avec la possibilité de revenir à l'édition SDR à tout moment.

Lorsque vous choisissez de toujours charger du contenu HDR, le bouton HDR apparaît dans la barre d'outils de Photomator, vous permettant d'activer ou de désactiver sélectivement le HDR dans n'importe quelle photo.

Pour travailler avec du contenu HDR dans Photomator, votre appareil doit fonctionner sous iOS ou iPadOS 17 et être équipé d'un écran compatible.



Prise en charge d'iOS 17 :

Photomator est désormais entièrement compatible avec iOS et iPadOS 17.

Photomator vous permet maintenant d'ouvrir des fichiers JPEG XL sur des appareils fonctionnant avec iOS 17.

Télécharger Photomator

Photomator est disponible sur l'App Store et vous pouvez l'essayer gratuitement. Les utilisateurs peuvent opter pour un modèle d'abonnement à 5,49 € par mois ou acheter une licence à vie, qui coûte 99,99 €. L'application est compatible avec l'iPhone, l'iPad et le Mac. Attention, la prise en charge du HDR nécessite des appareils fonctionnant sous iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14. Oui, l'app est universelle.

