Apple Pay en Australie : un futur projet de loi très contraignant pour Apple

Il y a deux mois, on apprenait que l'Australie prévoyait de régulariser Apple Pay au même titre que les réglementations des cartes de crédit, une décision qui avait choqué Apple qui avait immédiatement répliqué en mettant en avant une volonté d'étouffer l'innovation. Même si Apple se bat contre cette décision de régularisation, cela n'empêche pas le pays d'avancer dans le processus, un projet de loi est sur le point d'arriver au parlement dans quelques jours !

Apple ne va rien lâcher

L'innovation technologique a transformé la manière dont nous effectuons nos transactions quotidiennes, avec des services tels qu'Apple Pay et Google Pay qui simplifient les paiements en ligne pour des millions d'utilisateurs à travers le monde. Cependant, cette facilité d'utilisation a soulevé des questions réglementaires complexes, en particulier en Australie où le gouvernement s'apprête à présenter un projet de loi qui pourrait redéfinir les règles du jeu pour les géants comme Apple.



En Australie, le mouvement vers une régulation accrue des services de paiement en ligne s'accélère. Les autorités envisagent de soumettre un projet de loi au Parlement ce mercredi, visant à aligner la régulation d'Apple Pay et d'autres applications similaires sur celle traditionnellement appliquée aux cartes de crédit. Cette initiative marque une étape dans l'effort des régulateurs pour encadrer les services de paiement numérique.

À quoi s'attendre ?

Le projet de loi proposé conférerait à la Banque centrale d'Australie (Reserve Bank of Australia - RBA) le pouvoir de superviser les paiements effectués via des services comme Apple Pay, cela étendrait une emprise réglementaire bien au-delà des limites des législations datant de plus d'un quart de siècle. Cela signifierait qu'Apple devrait se conformer à des règles potentiellement plus strictes, s'adaptant à un cadre conçu pour une économie numérique en rapide évolution.



Le ministre des Finances, Jim Chalmers, a rappelé à Reuters l'importance vitale de cette réforme, indiquant que la modernisation du système de paiement du pays est cruciale pour répondre aux besoins économiques actuels et futurs. Chalmers met l'accent sur la stimulation de la compétitivité, l'innovation et l'efficacité économique comme piliers de cette initiative législative.



Les banques australiennes, déjà soumises aux réglementations existantes, soutiennent évidemment cette démarche législative. Elles appellent à une intégration harmonieuse des systèmes de paiement modernes dans le cadre réglementaire actuel, en vue de prévenir les déséquilibres du marché. Cette préoccupation est particulièrement aiguë en ce qui concerne les entreprises de technologie non australiennes, qui pourraient exploiter les lacunes de la réglementation au détriment de l'écosystème financier local.



Cette proposition de loi australienne pourrait entraîner des changements majeurs dans la manière dont les services de paiement en ligne opèrent. Apple, ainsi que d'autres acteurs du secteur, devront naviguer avec précaution dans ce nouveau paysage, qui pourrait bien servir de modèle pour d'autres juridictions dans le monde.