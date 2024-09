Un enfant demande à Apple de changer l'emoji "intello" à lunettes !

Si comme Teddy, un anglais de 10 ans, vous portez des lunettes et vous en assez de l'emoji "nerd" 🤓 (ou "intello" en français) qui apparaît un peu partout, alors lisez attentivement ce qui suit.



Cet enfant originaire de Peppard (Oxfordshire) au Royaume-Uni, veut changer l'émoticône d'Apple pour sauver les porteurs de lunettes du monde entier.

Nouvelle plainte contre un émoji 🤓

Lorsque vous tapez "intello" (ou "nerd") via le clavier de votre iPhone, le système d'Apple vous propose un emoji avec des lunettes et deux grandes dents bien visibles. Teddy, 10 ans, a lancé une pétition pour sensibiliser le public et inciter Apple à modifier cet emoji jugé dégradant.

S'adressant à la BBC, Teddy a déclaré :

Nous voulons changer cela - Apple rend les choses absolument horribles pour les personnes qui portent des lunettes. Ils font croire aux gens que nous sommes des ringards et c'est absolument horrible.

Je me sens triste et contrarié, et si je trouve cela offensant, des milliers de personnes dans le monde entier le trouveront également offensant.

Bien qu'il faille tout faire pour conserver une pointe d'humour dans ce monde aseptisé, l'emoji "nerd" est souvent utilisé en ligne pour "se moquer des arguments techniques largement subjectifs que les membres d'un groupe donné, en particulier les nerds de la musique, avancent pour qualifier quelque chose de mauvais", selon Know Your Meme.



Si les moqueries bon enfant ne sont pas méchantes, cela peut parfois prendre une tournure tragique avec du harcèlement.



Teddy a lancé la campagne après avoir vu l'emoji lors d'un échange de textos avec un membre de sa famille. Il a décidé d'en parler à son professeur, qui l'a aidé à lancer une pétition pour attirer l'attention d'Apple.

Une proposition pour un nouvel émoji "intello"

Teddy a dessiné une version alternative de l'emoji "geek" qui, selon lui, véhiculerait une image plus positive des personnes à lunettes.

Les verres et les montures sont fins... et il y a un petit sourire à la place des horribles dents de lapin.

Teddy rappelle que ses lunettes lui "permettent de mieux voir" et "elles sont belles et élégantes".



Pour le moment, Apple n'a pas réagi. Si elle répond favorablement à la demande du jeune anglais, ce serait une formidable victoire pour lui. En revanche, si la société de Tim Cook cède une fois, les demandes de changement risquent d'affluer en masse.



Que pensez-vous de cet émoji ? Et quel est votre émoji préféré ? Rappelons les futurs emojis à venir dans iOS 17 en 2024.