iPhone SE 4 : une rumeur parle de la batterie !

L’iPhone SE 4 est prévu pour être commercialisé au cours de l’année prochaine. Même si ce n’est pas l’iPhone qui possède la plus grosse marge de bénéfice, Apple estime que l’iPhone SE est aujourd’hui une stratégie payante pour contrer les fabricants chinois qui misent sur l’entrée et le milieu de gamme.

L’iPhone SE 4 aura la batterie de l’iPhone 14

Une nouvelle rumeur mentionne l’iPhone SE 4, promettant des avancées majeures en termes de batterie et de fonctionnalités.

Selon une source anonyme s’adressant à MacRumors, corroborant les informations du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, l’iPhone SE 4 pourrait marquer un tournant dans la stratégie d’Apple avec ses iPhone. Cette nouvelle rumeur apporte des détails intrigants, notamment en ce qui concerne les similitudes avec l’iPhone 14 et des améliorations notables au niveau de la batterie.



L’iPhone SE 4, selon les informations, devrait emprunter de nombreuses caractéristiques à l’iPhone 14. L’élément qui est précisé aujourd’hui est la batterie, qui serait identique à celle de l’iPhone 14, portant le modèle A2863. Avec une capacité de 3 279 mAh, elle représente une augmentation significative par rapport à la batterie de 2 018 mAh de l’iPhone SE 3.

Cette amélioration de la batterie promet une durée de vie accrue, soutenue par une nouvelle puce plus efficace. D’autres caractéristiques potentielles incluent un bouton Action (identique à celui des iPhone 15 Pro et Pro Max) et un port USB-C, conformément aux tendances actuelles et aux exigences réglementaires de l’Union européenne.

Une sortie pour 2024 ou début 2025 s’il y a du retard

La sortie de l’iPhone SE 4 est anticipée pour la fin de 2024 ou le début de 2025. Ces informations s’alignent parfaitement avec les prédictions antérieures de Ming-Chi Kuo, renforçant la crédibilité de cette rumeur.



En termes de design et de fonctionnalités, l’iPhone SE 4 devrait apporter des changements intéressants. Le remplacement de Touch ID par Face ID va être l’une des évolutions, tandis qu’un écran OLED est également prévu. Le prix de ce nouveau modèle serait identique à l’iPhone SE actuel, ce qui le positionne comme une option abordable dans la gamme Apple.



À l’heure actuelle, l’iPhone SE reste le dernier smartphone d’Apple équipé de Touch ID. Avec l’introduction prévue de Face ID dans l’iPhone SE 4, ce modèle pourrait bien marquer la fin d’une ère pour la technologie Touch ID dans les smartphones Apple.



Même si ces informations sont basées sur des rumeurs, elles soulignent une évolution potentielle majeure pour l’iPhone SE 4, qui pourrait s’avérer être un choix attrayant pour les consommateurs à la recherche de la technologie Apple à un prix plus abordable.