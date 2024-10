CES 2024 : Belkin lance des chargeurs Qi2 et un support Auto Tracking

Comme chaque année désormais, Belkin, partenaire privilégié d'Apple pour les accessoires, profite du CES de Las Vegas pour lancer sa nouvelle collection. Pour le CES 2024, la marque américaine a dévoilé ses nouveaux chargeurs sans fil basés sur la norme Qi2, elle-même dérivée de MagSafe. Belkin en a profité pour lancer plusieurs produits de charge filaire dotés de la technologie GaN, ainsi qu'un support innovant pour iPhone qui vous permet de rester dans le cadre de l'appareil photo lorsque vous vous déplacez.

Belkin embrasse la norme Qi2

Les premiers chargeurs Qi2 de Belkin ont été annoncés en août et ont obtenu la certification Qi2 parmi les premiers produits compatibles avec la norme. Ces accessoires comprennent le BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand et le BoostCharge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad with Qi2, ainsi qu'un 2-in-1 Wireless Charging Pad similaire sans le chargeur de l'Apple Watch. Si vous nous suivez, vous savez que la norme Qi2 intègre des aimants, comme MagSafe, et qu'elle offre une puissance de charge jusqu'à 15 watts, comme MagSafe.



En clair, les avantages des accessoires Apple sans le prix Apple.

BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand

Le premier est un socle sans fil BoostCharge Convertible Qi2 qui se replie à plat pour le rangement et les déplacements, mais il peut ensuite être étendu en mode debout à des angles réglables pour faciliter la visualisation, comme avec le mode Veille. Il est livré avec un câble USB-C et un adaptateur d'alimentation USB-C de 20 watts.

BoostCharge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad with Qi2

Ensuite, on trouve le BoostCharge Pro 3-en-1 avec Qi2, un socle de recharge plat doté d'un point Qi2 de 15 watts pour recharger un iPhone et d'un second point Qi de 5 watts pour un autre téléphone ou des AirPods.



Une rondelle de charge détachable pour l'Apple Watch offre une charge rapide sur les modèles d'Apple Watch pris en charge, et un câble USB-C est inclus, ainsi qu'un adaptateur d'alimentation USB-C de 30 watts.

BoostCharge Pro 2-in-1 Magnetic Wireless Charging Pad with Qi2

Le bloc de charge magnétique sans fil BoostCharge Pro 2-en-1 avec Qi2 offre une configuration similaire avec un design plat, un bloc Qi2 de 15 watts et un bloc Qi de 5 watts pour les AirPods ou un autre appareil, mais ne comprend pas d'emplacement pour une montre connectée. Un câble USB-C est inclus, de même qu'un adaptateur d'alimentation de 30 watts.

BoostCharge Pro 3-in-1 Magnetic Stand

Au-delà des accessoires classiques, Belkin propose un nouveau support magnétique BoostCharge Pro 3-en-1 qui comprend une base plate avec un point de charge pour les AirPods, puis un bras surélevé avec un pad Qi2 pour charger un iPhone jusqu'à 15 watts et une Apple Watch avec support de la charge rapide.

Contrairement aux anciens chargeurs en forme d'arbre de Belkin, ce nouveau support inclut un support pivotant sur le socle Qi2 pour vous permettre d'ajuster facilement l'angle de votre téléphone lorsqu'il est sur le chargeur. Ce support sera vendu au prix de 149,99 € et sera lancé en mars 2024.

BoostCharge Pro Magnetic Power Banks

Enfin, pour la famille Qi2, il y a la batterie externe BoostCharge Pro Magnetic, qui sera disponible dans un modèle de 5 000 mAh pour 59,99 $, un modèle de 8 000 mAh pour 79,99 $, et un modèle de 10 000 mAh pour 99,99 $ à partir du mois de mars. Les trois modèles sont compatibles avec la norme Qi2, qui permet de recharger sans fil jusqu'à 15 watts et de recharger simultanément la banque d'énergie et le téléphone qui y est connecté.



Pour se démarquer d'Apple, Belkin a inclus une béquille pour faciliter le visionnage de contenus. Les ports USB-C sont inclus à la fois pour la recharge et pour la charge filaire à partir des bancs d'alimentation.

Les autres produits Belkin pour 2024

Chargeurs GAN

En plus des produits de recharge sans fil Qi2, Belkin annonce également deux produits de recharge filaire qui utilisent la technologie GaN pour une recharge plus efficace dans des designs compacts.



Vous avez deux options : soit le BoostCharge Pro 4-Port USB-C GaN Charger 200W à 129 €, qui comprend quatre ports USB-C pour recharger une variété d'appareils puissants (comme un MacBook Pro), soit la station d'accueil 6-en-1 Core GaN Dock, qui, selon la société, est 50 % plus petite que les autres solutions 6-en-1. Elle comprend un port HDMI avec prise en charge d'un écran 4K, une paire de ports USB-A pour les périphériques hérités, une paire de ports USB-C (dont l'un avec une alimentation de 96 watts) et un port Gigabit Ethernet. Son prix est de 139,99 € avec commande immédiate.

Auto Tracking Stand Pro

Enfin, Belkin annonce ce qu'elle considère comme le premier accessoire au monde à tirer parti de l'API DockKit d'Apple introduit dans iOS 17 pour le suivi des visages et des objets. L'Auto Tracking Stand Pro est un support de charge MagSafe pour votre iPhone qui comprend une base motorisée capable de pivoter sur 360° et de s'incliner jusqu'à 90°. Une fois jumelé à votre iPhone via NFC, l'API DockKit permet à votre téléphone et au support de travailler ensemble pour enregistrer votre visage et le suivre automatiquement pour vous garder dans le cadre lorsque vous vous déplacez. Idéal pour les influenceurs ou bien faire office de caméra de surveillance !



Attention, le prix de l'Auto Tracking Stand Pro est de 179,99 €. Sa date de sortie n'a pas encore été communiquée.



Tous les produits Belkin seront en vente sur Amazon et sur Apple.com.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.