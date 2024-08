Apple admet des performances réduites avec le Vision Pro dans certaines situations

L’Apple Vision Pro est disponible aux États-Unis depuis aujourd’hui, les clients qui l’ont précommandé l’ont reçu par transporteur et il est possible d’en récupérer dans tous les Apple Store américains. Alors que le lancement est clairement une réussite, Apple mentionne ouvertement sur son site que certaines situations avec le Vision Pro peuvent réduire les performances et donc dégrader l’expérience utilisateur !

Apple préfère être franc dès le début

Si vous avez prêté attention aux quelques tests des YouTubers et médias qui ont pu essayer l’Apple Vision Pro avant le lancement, vous avez probablement entendu qu’il y a quelques défauts avec le premier ordinateur spatial d’Apple. Ceux qui reviennent le plus souvent sont des mains parfois non détectés, des distorsions visuelles sur les bords, un champ de vision plus réduit par rapport au Meta Quest 3 ou encore un poids excessif quand on ne met pas la sangle supplémentaire qui se place au-dessus de sa tête.



Vous l’aurez compris, l’Apple Vision Pro a des défauts même à un tarif aussi élevé !

Du côté d’Apple, un document d’assistance publié aujourd’hui sur le site américain de l’entreprise explique que suivant certaines situations liées à la batterie et aux performances utilisées, l’Apple Vision Pro peut parfois être victime d’une réduction de performances.

Dans sa fiche d’assistance, Apple fait ouvertement comprendre aux clients que le Vision Pro a été optimisé pour toutes les situations lors de l’utilisation, mais qu’il y en a certaines où l’entreprise n’a rien pu faire !

Apple Vision Pro dispose de systèmes logiciels et matériels intégrés qui aident à réduire les impacts sur les performances qui peuvent être remarqués dans certaines conditions telles qu'une batterie à faible état de charge, une situation de puissance de pointe élevée ou une batterie vieillie chimiquement. Le système est automatique, toujours activé et fonctionne pour fournir les meilleures performances possibles. Les besoins en énergie sont surveillés dynamiquement, et les performances sont gérées pour répondre à ces besoins en temps réel. Le système permet à Apple Vision Pro d'équilibrer et de réduire autant que possible les impacts sur les performances. L'utilisateur peut ou non remarquer des effets sur l'appareil, qui peuvent être temporaires. Selon l'état de la batterie de l'appareil et les tâches que votre Apple Vision Pro gère, certains exemples de ces effets peuvent inclure des temps de lancement d'application plus longs, des fréquences d'images plus faibles, une réduction du débit de données sans fil, une gradation de l'écran ou une réduction du volume des haut-parleurs.

L’Apple Vision Pro est disponible pour l’instant uniquement aux États-Unis, d’autres vagues de lancements devraient se poursuivre dans les mois à venir. Selon une récente rumeur propulsée par Ming-Chi Kuo, Apple s’est donné pour objectif de lancer son Vision Pro avant la WWDC 2024, un événement qui se tient au mois de juin.