Sorties jeux : Dominion, Oberty et Of Two Minds

Aujourd'hui, 8 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Dominion, Oberty et Of Two Minds.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Commencez avec un simple assortiment de domaines et de cuivre, et évoluez vers un deck riche en or, provinces, et divers éléments de votre royaume, en sélectionnant avec soin parmi dix cartes pour créer des combos puissants et accumuler des points de victoire.

Lancez-vous dans une aventure épique dans les ruines d'Apex City ! Cette métropole autrefois florissante a été victime des infâmes Voxel Vandals. Votre mission est de reconstruire la ville entière en récupérant les plans perdus et en écrasant les tours ennemies pour forger le Voxel Brix. Vous disposez de six puissants boosters et d'un Proximètre de plans très précis. Mangez et grignotez votre chemin à travers des niveaux d'arcade vibrants et sans fin, remplis de dangers, d'opportunités et de butin. Vivez l'euphorie de l'élévation en dévorant les plus petites tours et ressentez l'excitation en esquivant les plus grandes.

Faces+ est à la fois simple et stimulant, offrant une expérience satisfaisante au fur et à mesure que vous vous aventurez dans un niveau ambiant. La scène principale devient progressivement plus difficile à mesure que les couleurs changent, et les lumières créant des ombres mouvantes, les joueurs se sentiront immergés.

Seulement 0,1% des joueurs arrivent à obtenir le légendaire Trou Noir. Voilà un sacré défi ! Combine des astres pour les faire évoluer, crée des combos incroyables, lâche des bombes et secoue l'écran pour exploser tous les scores pour grimper dans les classements, de l'iPhone à l'iPad en passant par l'Apple Watch. Pas de pubs, pas d’achats in app, pas d'abonnements !

Of Two Minds (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0, 3,1 Go, iOS 11.0, Burgeon & Flourish, LLC)

New York, fin des années 80. Annie et Rex, psychanalystes de métier, ont une liaison. Embarquez pour un voyage dans leur inconscient, en utilisant la psychanalyse pour enquêter sur ce qui motive leurs relations, et sur la façon dont leur passé les définit, eux et les gens qui les entourent, dans ce jeu FMV psychologique.



Le déroulement de l'intrigue est basé sur votre propre personnalité et vos observations : analysez les personnages en reliant les idées et les motivations pour débloquer de nouvelles vidéos dans une expérience d'association libre.

Créé par la société Burgeon & Flourish LLC, Of Two Minds est un jeu en préparation depuis 30 ans : toutes les séquences ont été tournées dans les années 80 et attendent, jusqu'à aujourd'hui, que vous en découvriez les secrets.

Télécharger Of Two Minds à 2,99 €