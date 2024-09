Le Vision Pro est surdimensionné pour les besoins utilisateurs selon Hugo Barra

Le Vision Pro de première génération est un "devkit excessif" qui est livré avec plus de capteurs que nécessaire pour offrir l'expérience voulue par Apple. Ce ne sont pas les mots de n'importe qui, car il s'agit d'Hugo Barra, ancien vice-président d'Android et responsable de la marque de casque Oculus, aujourd'hui renommée Meta depuis son acquisition.

Un poids lourd

Hugo Barra, qui a supervisé l'équipe d'Oculus en 2017 après son acquisition par Facebook, a publié une analyse approfondie du dispositif spatial d'Apple, qui vaut la peine d'être lue sur son blog.



D'après l'ancien responsable, spécialiste de la VR, la firme de Cupertino a bardé le Vision Pro d'un nombre impressionnant de six caméras de suivi, deux caméras passthrough, deux capteurs de profondeur et quatre caméras de suivi oculaire. Cette "sur-spécification", dit Barra, est "caractéristique d'un produit v1 dont le créateur veut s'assurer qu'il survivra aux tests les plus difficiles que les premiers utilisateurs voudront sans doute lui faire subir".

La décision d'Apple de sur-spécifier le Vision Pro, cependant, rend inévitablement le casque pesant plus de 600 grammes, et "rend difficile pour la plupart des gens de le porter pendant plus de 30-45 minutes à la fois sans souffrir d'un grand inconfort". C'est ce qu'on se tue à expliquer à notre Julien, qui ne quitte plus son Vision Pro, mais son cou lui rappellera certainement bientôt.

En raison de son poids, Vision Pro a inévitablement atterri dans le monde comme un "devkit" de haute qualité conçu pour capter la curiosité, les cœurs et les esprits de tous avec sa magie (en particulier par la voix d'influenceurs technologiques enthousiastes) tout en étant axé de manière réaliste sur les développeurs en tant que son public principal. En d'autres termes, le Vision Pro est un kit de développement qui aide à préparer le monde à recevoir un casque VR Apple plus grand public qui pourrait être commercialisé dans une ou deux générations.

Un flou voulu

M. Barra affirme également qu'Apple a rendu le Vision Pro intentionnellement flou afin de masquer les artefacts de pixellisation et de rendre les graphismes plus fluides, ce qu'il considère comme une "manœuvre intelligente" de la part d'Apple.

L'une de nos plus grandes difficultés en matière de positionnement des produits au sein de l'équipe Oculus VR depuis le tout début - en particulier lorsqu'il s'agissait de convaincre les critiques - a toujours été liée au fait que les écrans n'étaient pas à la hauteur. Tous les casques Oculus (y compris le dernier Quest 3) ont souffert de problèmes de résolution et de pixellisation allant de "terribles" à "assez mauvais". C'est comme si nous vivions dans le monde équivalent à la RV des écrans d'ordinateur VGA.

En rendant l'affichage du Vision Pro légèrement floue à certains endroits (comme noté dans notre test), Apple a obtenu "des graphiques beaucoup plus fluides en masquant l'effet de porte d'écran (ce qui signifie en pratique que vous ne verrez pas d'artefacts de pixellisation)". Cependant, Barra déplore le "flou de mouvement important et les problèmes de qualité d'image de la Vision Pro qui rendent le mode passthrough inutilisable pendant de longues périodes".



Ce point a poussé Barra à rendre son casque à Apple :

C'est tout simplement inconfortable, cela entraîne une fatigue oculaire inutile et gêne vraiment l'utilisation du casque pendant de longues périodes.

Les bons points du Vision Pro

Barra a cependant distribué quelques bons points sur le Vision Pro, notamment sur la partie navigation avec des gestes qui révolutionnent la VR, comme l'iPhone en son temps :

La nouvelle modalité de saisie "regard + pincement" du Vision Pro est l'équivalent pour la RV des gestes tactiles capacitifs de l'iPhone. Introduit par Apple lors du lancement du premier iPhone il y a près de 17 ans, le multi-touch est instantanément devenu une nouvelle norme qui a changé l'informatique pour toujours. La technique "Gaze + pinch" est si révolutionnaire qu'elle constitue une norme défacto instantanée pour l'interaction avec la RV, que les futurs casques de RV seront obligés d'adopter tôt ou tard. Il s'agira également d'un énorme déblocage pour les développeurs, qui débouchera sur des idées d'interaction basées sur le regard qui nous époustoufleront.

La paire de processeurs M2-R1 est aussi à saluer :

Le Vision Pro est livré avec la même puce M2 que l'iPad Pro 2022 (ou le MacBook Air 2022) aux côtés de la nouvelle puce R1 qui gère la quantité massive de données provenant de plus de 20 caméras de suivi et de capteurs de profondeur (fusion de capteurs). Ce qui est intéressant à noter, c'est que Vision Pro se comporte en grande partie comme un iPad Pro dans les tests de référence qui poussent le CPU et le GPU à leurs limites dans les scénarios à cœur unique et à cœur multiple (voir le tableau ci-dessous).



C'est plus impressionnant qu'il n'y paraît, et cela démontre que la puce R1 effectue une grande partie des tâches lourdes - essentiellement la grande majorité de la charge de travail de calcul spatial - laissant beaucoup d'espace de calcul à la puce M2 pour fournir le même niveau de performance que si elle fonctionnait simplement dans un iPad Pro.



D'après ce que l'on sait jusqu'à présent, la puce R1 semble avoir une taille de boîtier assez similaire à celle de la puce M2 (bien qu'elle soit construite à partir d'une architecture spécialisée), ce qui place la Vision Pro bien au-dessus de n'importe quel iPad ou MacBook Air de la génération actuelle, et probablement plus au même niveau qu'un MacBook Pro du point de vue de la performance du silicium. Il s'agit sans aucun doute d'une réalisation impressionnante de la part de l'équipe Apple Silicon.

Consultez le blog de M. Barra si vous êtes intéressé par de plus amples détails, l'article vaut le détour. Rappelons que le Vision Pro est proposé à partir de 3 499 dollars aux États-Unis, et devrait être commercialisé dans d'autres pays dans le courant de l'année, dont la France comme vu ce matin.