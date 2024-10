Pas de chatbot "AppleGPT" dans iOS 18 selon Bloomberg

L'ineffable Mark Gurman, de Bloomberg, a profité de l'annonce des dates de la WWDC 24 pour affirmer qu'Apple ne prévoyait pas de lancer son propre chatbot d'IA générative dans iOS 18. Au lieu de cela, il a réaffirmé qu'Apple était en pourparlers avec des entreprises telles que Google, OpenAI et Baidu au sujet d'éventuels partenariats. Peut-être un moyen de rattraper le train en marche, tout en travaillant sur son propre grand modèle pour l'avenir.

Apple n'a pas de temps à perdre

Depuis quelques semaines, plusieurs indices concordent autour d'une intégration massive de l'intelligence artificielle générative dans les produits Apple. Pour aller plus vite, Apple aurait envisagé de payer des licences pour des chatbots existants, tels que Gemini de Google et ChatGPT d'OpenAI. Tout cela ne laissait rien présager de bon pour un chatbot maison (parfois appelé Apple-GPT), ce que confirme Bloomberg.

Malgré tout, notre ami journaliste s'attend toujours à ce que l'IA soit au coeur de la conférence des développeurs WWDC 24 d'Apple. Comme il l'avait déjà dit, l'entreprise américaine prépare de nouvelles fonctionnalités d'IA qui "assistent les utilisateurs dans leur vie quotidienne". Parmi les exemples cités, il y a Siri qui pourrait répondre à des questions plus complexes ou encore l'app Messages qui serait capable de compléter automatiquement vos phrases, idem pour Mail. D'autres applications comme Apple Music, Raccourcis, Pages, Numbers et Keynote devraient également bénéficier de fonctionnalités d'IA générative.

L'IA à coup sûr

Si vous n'êtes pas convaincu, sachez que la société basée à Cupertino a déjà promis que l'entreprise partagerait des annonces sur l'IA générative plus tard cette année, et l'entreprise y a fait allusion à nouveau aujourd'hui. La WWDC 24 se déroulera du 10 au 14 juin, et les sessions vidéo seront partagées sur YouTube pour la première fois, en plus du site d'Apple.



La première version bêta d'iOS 18 devrait être mise à la disposition des développeurs après la keynote d'ouverture de la WWDC, avant une version finale prévue pour septembre. Cette version serait la plus importante de l'histoire de l'iPhone, rien que ça.