Still Up sur Apple TV+ est annulé, il n'y aura pas de 2e saison

Les annulations de contenus Apple TV+ sont peu nombreuses, mais ce n'est pas pour autant qu'Apple est indulgent avec les séries qui ne réussissent pas à atteindre leur objectif d'audience. L'un des récents échecs concerne Still Up, une comédie romantique qui rassemblait l'actrice Antonia Thomas et Craig Roberts, un duo pourtant convaincant, mais qui n'a pas su attirer assez d'abonnés pour avoir une saison 2.

L'échec Still Up

La série Still Up diffusée sur Apple TV+ ne reviendra pas pour une deuxième saison. Cette comédie romantique, qui avait fait ses débuts en septembre 2023, n’aura finalement eu droit qu’à une seule saison avant d'être annulée. Créée par Natalie Walter et Steve Burge, Still Up avait pour thème principal les aventures nocturnes de deux amis inséparables. La série mettait en scène Antonia Thomas et Craig Roberts, dans les rôles principaux de Lisa et Danny, deux amis liés par l'insomnie qui restaient en contact jusque tard dans la nuit, explorant ensemble un monde rempli de surprises et approfondissant leur relation au fil des épisodes.



Au-delà de Thomas et Roberts, le casting comprenait également des acteurs tels que Blake Harrison (Dad's Army), Lois Chimimba (Vigil), Luke Fetherston (Flowers in the Attic), Rich Fulcher (The Mighty Boosh) et Samantha Spiro (Sex Education).

Apple TV+ n'a pas officiellement divulgué les raisons précises de l'annulation, mais selon un rapport de Deadline, la série n'aurait pas atteint les objectifs d'audience escomptés. Le rapport suggère également qu’Apple est particulièrement méfiant envers les comédies internationales qui n'arrivent pas à attirer autant de spectateurs que les autres thématiques de série comme les contenus de science-fiction et thrillers.



Still Up aura donc été une aventure éphémère sur Apple TV+, laissant les fans de Lisa et Danny sans suite à leurs histoires nocturnes. Pour ceux qui souhaitent revivre les moments de cette unique saison, la série reste disponible en streaming sur Apple TV+.