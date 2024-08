Le jeu de picross PiKuBo accueille le pack "04" avec 36 nouveaux puzzles

Vous aimez le picross, ce casse-tête aussi appelé nonogram, logigraphe, logimage, hanjie, griddler, crucipixel, pic-a-pix ? Et bien vous avez probablement repéré PiKuBo, un jeu que l'on a présenté en début de mois dans les sorties jeux hebdomadaires. Avec la version 1.1, le développeur Daniel Benito ajoute pas moins de 36 nouveaux puzzles, mais aussi une option pour désactiver le temps ou encore un bouton "bombe" bien pratique.

Découvrez PiKuBo

Les amateurs du genre le comparent souvent à Picross 3D de Nintendo, à raison. Avec son interface utilisateur complètement pensée pour le mobile, PiKuBo a su conquérir une partie du public. Gratuit au téléchargement, il propose un pack de puzzles gratuit, et d'autres payants en achat intégré. Le développeur le sait, une fois accroché, il est difficile de s'en passer, surtout que chaque pack ne coûte que 0,99 €, ce qui est bien raisonnable.

Très facile d'accès PiKuBo était un peu juste pour certains joueurs aguerris. Avec le "pack 04", vous allez en avoir pour votre argent, puisque les 36 nonogrammes inclus sont bien plus exigeants, demandant au minimum deux heures devant vous. Encore une fois, le prix est inférieur à 1 euro.



Pour le reste, la mise à jour ajoute un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour faire exploser immédiatement tous les blocs 0, histoire de gagner du temps. En parlant de temps, il y a également une nouvelle option qui vous permet de désactiver le minuteur, histoire de transformer PiKuBo en un jeu zen, relaxe.

Notre avis sur PiKuBo

Comme indiqué, PiKuBo propose un pack de plus de trente puzzles gratuits, tout en 3D, accompagné de tutoriels. Deux autres packs payants, contenant toujours trente-six puzzles, sont disponibles en achat intégré.

Les contrôles sont bien adaptés au mobile, permettant de déplacer, zoomer et interagir avec les puzzles via des boutons dédiés. Ce n'est pas forcément évident de prime abord, mais on s'y fait vite.

Vous devrez notamment retirer des blocs supplémentaires et déterminer des formes à partir d'un cube plus grand. Pour vous aider à franchir chaque niveau, des marqueurs personnalisables (jusqu'à quatre couleurs de peinture) vous permettent de noter les cubes que vous souhaitez conserver.

PiKuBo propose également diverses options, comme la possibilité de changer les couleurs de peinture, de désactiver la musique et les effets sonores, et un mode gaucher (oui !). Un système de sauvegarde rapide permet de reprendre une partie en cours. Les graphismes sont simples mais efficaces, et la musique est agréable et relaxante.

C'est certainement le meilleur jeu du genre sur App Store. PiKuBo existe aussi sur le Play Store d'Android.

Télécharger le jeu gratuit PiKuBo