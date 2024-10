Le MacBook M5 aurait une nouvelle caméra plus compacte

Selon toute vraisemblance, Apple a fait appel à un nouveau fournisseur de modules de caméra compacts (CCM) pour ses futurs modèles MacBook équipés de la puce M5 de nouvelle génération. Les ordinateurs équipés de la puce M4 ne sont pas encore sortis qu'on évoque déjà la gamme suivante.

Une nouveauté pour la caméra frontale

Dans sa dernière note aux investisseurs publiée sur X, l'analyste Ming-Chi Kuo indique qu'Apple se tournera vers Sunny Optical pour la caméra FaceTime de ses MacBook M5, "Air" et "Pro" compris. L'entreprise chinoise spécialisée dans les lentilles optiques produira en masse les CCM au Vietnam et fournira un système d'imagerie complet intégré pour les nouveaux ordinateurs portables de la marque à la pomme.

Les principaux fournisseurs de modules de caméra pour les MacBook sont actuellement LG InnoTek et Sharp. Cependant, seule Sunny Optical peut fournir simultanément des CCM et des lentilles dans un seul et même composant, ce qui lui confère l'avantage de l'intégration verticale. Si les livraisons de MacBooks se déroulent sans problème, M. Kuo prévoit que Sunny Optical pourrait également devenir le nouveau fournisseur de CCM pour les futurs modèles d'iPhone et d'iPad. On peut alors imaginer une Dynamic Island encore plus petite sur l'iPhone 17 Pro.

Le calendrier Mac

Apple prévoit de mettre à jour le MacBook Pro 14 pouces avec une puce M4 d'ici la fin de l'année en cours, avec un petit rafraîchissement du design. Sont également concernés, les MacBook Pro haut de gamme avec des puces M4 Pro et M4 Max. Ils sortiraient entre fin 2024 et début 2025.



Selon les rumeurs, Apple travaille sur une version plus fine du MacBook Pro, à l'image de l'iPad Pro 2024. La tablette ultra fine semble être la nouvelle philosophie de l'entreprise en matière de design, Apple prévoyant d'offrir "les produits les plus fins et les plus légers" dans chaque catégorie. Le prochain produit serait d'ailleurs l'Apple Watch X, avec un boîtier largement affiné.



Rappelons enfin qu'Apple travaillerait aussi sur Face ID pour le Mac, avec d'abord le MacBook Pro. Si tel est le cas, espérons que l'option Touch ID du clavier reste disponible. Elle est tellement pratique pour valider un achat ou une connexion.