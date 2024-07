Prime Video : l'interface évolue pour plus de clarté

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Amazon Prime Video ! La plateforme de SVOD vient de dévoiler une toute nouvelle interface, plus intuitive et agréable à utiliser au quotidien. Au programme : un onglet dédié aux contenus inclus dans l'abonnement Prime, des recommandations personnalisées optimisées par l'IA, et une navigation plus fluide.

Un design épuré qui clarifie l'offre

Fini le casse-tête pour savoir quels films et séries sont compris dans votre abonnement. Le nouveau menu horizontal, situé en haut de l'écran, intègre un onglet "Prime" qui regroupe tous les programmes accessibles sans surcoût. Une clarification bienvenue, dans la lignée de ce que propose déjà l'app Apple TV qui agrège beaucoup de contenus aussi. Les autres onglets permettront d'accéder facilement aux films, séries, sports et chaînes en direct, ainsi qu'aux services additionnels (Max, Paramount+...).

Autre amélioration : les synopsis ont été simplifiés pour permettre de choisir son programme en un coup d'œil. Amazon l'avait promis, c'est maintenant chose faite — même s'il faudra le vérifier dans les faits. Le tout avec des animations et transitions soignées pour une navigation tout en douceur.

Prime Video n'échappe pas à l'IA

Autre atout de cette nouvelle version : des suggestions de contenus encore plus pertinentes pour chaque utilisateur. Grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning, Prime Video va créer des collections "Rien que pour vous" avec des titres qui collent parfaitement à vos goûts et habitudes. Fini le temps perdu à chercher quoi regarder !

Grâce à cette cure de jouvence, Prime Video gagne en simplicité et en ergonomie, de quoi séduire encore plus d'utilisateurs. Une remise à niveau nécessaire face à une concurrence qui ne cesse de se renforcer. Ces nouveautés arriveront prochainement sur toutes les apps et la version desktop.



Une question se pose : est-ce que ces nouveautés vous feront oublier l'arrivée des publicités au sein du service de streaming d'Amazon ?



