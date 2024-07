La fonctionnalité Localiser est une "horrible surveillance", selon Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games

Depuis que Fortnite a intégré des paiements tiers et que l'application s'est fait bannir de l'App Store pour non-respect des règles, Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, n'hésite pas à exprimer sa haine contre Apple sur son compte X. Tous les motifs sont bons pour critiquer Apple : la distribution des applications, les paiements tiers, la commission de 30% et même... la fonction "Localiser" que fournis Apple pour aider les utilisateurs à retrouver leur appareil perdu pour volé.

La fonctionnalité Localiser dans l'écosystème Apple existe depuis très longtemps, Apple propose aux utilisateurs de localiser (quasiment) en temps réel l'emplacement de leurs appareils connectés au compte iCloud. Cette fonctionnalité est absolument fantastique, car elle permet de retrouver facilement un appareil Apple qu'on a perdu ou qui a été volé pendant un instant d'inattention.



Si l'application Localiser est vu par tout le monde comme un précieux outil pour retrouver ses coûteux appareils Apple, ce n'est pas le cas pour Tim Sweeney. En effet, le PDG d'Epic Games estime que cette fonctionnalité d'Apple est une technologie de surveillance super effrayante qui ne devrait pas exister à notre époque !

Voici ce que Tim Sweeney a déclaré sur son compte X :

Ce commentaire fait sur un post du compte X du média 9to5mac a fait beaucoup polémique, car en plus des réponses de personnes qui n'arrivent pas à comprendre la logique de Tim Sweeney, une note de communauté X a été ajoutée sur le post du PDG d'Epic Games :

Tim Sweeney a répliqué en expliquant que chaque personne a le droit au respect de sa vie privée (même un voleur !), une déclaration hallucinante et jugée comme absurde par énormément d'utilisateurs X.

Suite aux déclarations de Tim Sweeney beaucoup de personnes sont dans l'incompréhension et y voient une occasion supplémentaire d'attaquer Apple sur une base sans fondement. En plus d'avoir un raisonnement étonnant qui consiste à "protéger la vie privée d'un voleur", on remarque que le PDG d'Epic Games ne savait pas qu'Apple n'avait pas accès aux données de localisation qui s'affichent dans l'application "Localiser". Preuve que toute la polémique est partie d'une ignorance de la part de Tim Sweeney.

This feature is super creepy surveillance tech and shouldn’t exist. Years ago, a kid stole a Mac laptop out of my car. Years later, I was checking out Find My and it showed a map with the house where the kid who stole my Mac lived. WTF Apple? How is that okay?!