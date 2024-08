Tendances politiques de Grok : l'IA de X en faveur de Donald Trump ?

1 com

En période électorale, il est important que les intelligences artificielles génératives restent neutres dans les interactions avec leurs utilisateurs. Si ChatGPT a déjà eu tendance à avoir des discours de gauche, selon une étude menée par des chercheurs de l'université d'East Anglia en Angleterre, l'IA Grok de X aurait plutôt des opinions politiques similaires à celles de son créateur : Elon Musk.

Grok serait-il plus républicain que démocrate ?

Cinq secrétaires d'État, Steve Simon (Minnesota), Al Schmidt (Pennsylvanie), Steve Hobbs (Washington), Jocelyn Benson (Michigan) et Maggie Toulouse Oliver (Nouveau-Mexique), ont récemment signé une lettre ouverte adressée à Elon Musk. Cette initiative survient après des affirmations erronées faites par le chatbot IA de X, Grok, concernant l'éligibilité de Kamala Harris et les dates limites de vote dans plusieurs États.



La lettre dénonce des déclarations complètement fausses émises par Grok sur l'éligibilité de Kamala Harris à figurer sur certains bulletins de vote pour l'élection présidentielle de 2024 qui se tiendra en novembre. Les signataires demandent à Elon Musk d'intervenir pour assurer que l'IA diffuse des informations précises et fiables, particulièrement en période électorale.

De la désinformation sur les dates limites de vote

Le 21 juillet, Grok a faussement affirmé que les dates limites de vote étaient déjà passées dans neuf États, à savoir : l'Alabama, l'Indiana, le Michigan, le Minnesota, le Nouveau-Mexique, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Texas et Washington. Cette désinformation a été largement diffusée, atteignant des millions d'utilisateurs américains sur X et au-delà.



Il a été confirmé par la suite que les dates limites de vote n'étaient pas encore passées dans ces États. La correction de cette information erronée n'a été effectuée que le 31 juillet, soit dix jours après la diffusion initiale, ce qui a laissé un impact potentiel sur les électeurs désinformés pendant cette période.

Bien que Grok ne soit disponible que pour les abonnés de X Premium et Premium+ et inclut une clause de non-responsabilité demandant aux utilisateurs de vérifier les informations, les fausses informations sur les dates limites de vote ont été capturées et partagées à plusieurs reprises dans plusieurs messages

Cette "affaire Grok" arrive dans un contexte difficile, Elon Musk fait face à des critiques croissantes pour sa gestion des sujets politiques sur X. Ses détracteurs l'accusent d'avoir lui-même alimenté les controverses politiques à travers ses posts et l'IA Grok. Les signataires de la lettre rappellent l'importance de la nécessité d'une intervention rapide et décisive de sa part pour restaurer la confiance des électeurs dans les informations fournies sur X.

Télécharger l'app gratuite X