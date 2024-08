Twitch augmente le prix des abonnements sur iOS

Twitch, la célèbre plateforme de streaming détenue par Amazon, vient d'annoncer une nouvelle hausse des prix des abonnements, qui touchera cette fois uniquement les utilisateurs sur mobile. À partir du 1er octobre, s'abonner à un streamer via l'application iOS ou Android de Twitch coûtera plus cher dans plus de 40 pays.

Selon les e-mails envoyés par Twitch aux streamers et partagés sur les réseaux sociaux, le prix des abonnements Tier 1 et des abonnements offerts passera à 7,99$ par mois sur l'app mobile, contre 5,99$ actuellement. Une augmentation de 2$ qui ne concerne pas les abonnements souscrits sur le site web, dont le prix reste à 5,99$ par mois aux États-Unis depuis la précédente hausse en juillet. Il y a fort à parier que les prix en France vont également augmenter dans la même proportion, mais on n'a pas encore l'information exacte.

Cette différence de prix s'explique par les commissions prélevées par Apple et Google sur les achats intégrés, que Twitch répercute sur le prix des abonnements. Les abonnements Tier 2 et Tier 3 ne sont en revanche pas concernés par cette augmentation, la plateforme ayant décidé d'absorber la commission sur les abonnements les plus onéreux. Cette nouvelle politique de prix devrait être mise en place début octobre.

Ce n'est pas la première fois cette année que Twitch revoit ses tarifs à la hausse. En juillet dernier, le prix des abonnements Tier 1 était déjà passé de 4,99$ à 5,99$ par mois dans plusieurs pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Une augmentation qui avait suscité des réactions mitigées chez les utilisateurs et les créateurs. Pour rappel, les abonnements Prime inclus dans l'abonnement Amazon du même nom sur également menacés de disparition.

📱 Starting October 1, we’re increasing new Tier 1 sub and gift sub prices on the mobile app in over 40 countries.



🔴 You can bring your questions to Patch Notes today, August 21 at 12pm PT.



📬 We are notifying streamers and subscribers in these countries via email.