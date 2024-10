The Stanley Parable déambule enfin sur mobile !

The Stanley Parable arrive enfin sur mobile en version Ultra Deluxe (UD). Ceux qui ont déjà entendu parler de ce jeu se disent probablement « Quel intérêt ai-je à marcher dans un jeu en écoutant une voix ? ». C'est probablement parce que vous n'avez pas encore vraiment testé ce titre devenu culte. Encore un jeu indépendant à ne pas manquer, après Dordogne annoncé cette semaine.

Découvrez "The Stanley Parable"

À la base, The Stanley Parable est un jeu narratif qui se nourrit de rebondissements surprenants et imprévisibles. Vous incarnez Stanley, un employé de bureau ordinaire qui, un jour, choisit (ou non) de se lever de son bureau et d'explorer son lieu de travail. S'ensuit une série d'expériences surréalistes, hilarantes, effrayantes ou carrément bizarres.



A chaque instant, vous aurez l'illusion du choix, mais ces choix vous échapperont. Le jeu pourra se terminer ou ne jamais finir. Contradictions après contradictions, les règles du jeu seront brisées encore et encore. Ici, l'objectif n'est pas de gagner, car The Stanley Parable est un jeu dans lequel vous êtes, littéralement, le jeu.



Une seule chose est sûre, la liberté d'explorer, de découvrir des secrets et de lever le voile sur les étranges inconnues du bureau vous appartient. Regardez la vidéo de lancement officielle :

Un portage mobile réussi

Cette édition étendue et réimaginée du jeu indépendant, acclamé par la critique depuis sa sortie en 2013, reprend tout ce qui faisait la force de l'original. Vous retrouverez l'univers de The Stanley Parable, fidèlement préservé, mais enrichi de nombreux nouveaux contenus, de nouveaux choix, et de secrets supplémentaires à découvrir.

Visuellement, le jeu a été mis à jour pour correspondre aux technologies modernes tout en conservant l'esprit et l'esthétique du jeu original. De nouvelles options d'accessibilité ont été ajoutées, incluant la localisation des textes, un mode daltonien et des avertissements de contenu sensible pour offrir une expérience plus inclusive. On peut même choisir de jouer en mode vertical ou paysage. Les développeurs ont pensé à tout !



The Stanley Parable a légitimement gagné sa place parmi les classiques du jeu vidéo moderne. Malgré sa simplicité, il est incroyablement captivant. Ce portage mobile permet d'y jouer n'importe où !



Si vous êtes intrigué, téléchargez le jeu gratuitement, un achat intégré optionnel permet de débloquer la totalité du contenu par la suite.

Télécharger le jeu gratuit The Stanley Parable: UD