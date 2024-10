GameSir lance la Tarantula Pro, une manette pour mobile, PC et Switch

Après la très bonne Galileo G8 l'an passé, GameSir a dévoilé son dernier produit, la Tarantula Pro, une manette sans fil conçue pour améliorer votre expérience de jeu sur diverses plateformes. Que vous jouiez sur Switch, PC, iOS, Android ou Steam, cette manette polyvalente est faite pour devenir votre nouvel incontournable. Malgré un nom effrayant, la Tarantula Pro devrait être l'ami des joueurs grâce à de nombreux atouts.

GameSir mise beaucoup sur la Tarantula Pro

Inspirée par la puissante lycosidée, le design de la manette du constructeur hong-kongais présente des boutons supplémentaires disposés en trois lignes à l'avant, rappelant quelque peu la forme de l'araignée. Mais ce n'est évidemment pas un détail uniquement esthétique – cette disposition améliore le contrôle et la flexibilité pendant le jeu. La bande lumineuse RGB et les boutons colorés ajoutent également une touche visuelle élégante.

L’une des caractéristiques principales de la Tarantula Pro est sa connectivité tri-mode, qui vous permet de basculer facilement entre les modes Bluetooth, 2,4 GHz et filaire. Sa large compatibilité avec des consoles comme la Switch, le PC et les plateformes mobiles, iOS (certifiée MFi) et Android, en fait un choix idéal pour les joueurs qui possèdent plusieurs appareils. Les fans de la console de Nintendo ont même été particulièrement soignés puisque la manette dispose d'un gyroscope et d'une puce NFC juste pour la Switch. Ainsi, vous aurez toujours la même prise en main quelque soit le support.

Sous son design élégant, la manette est conçue pour la durabilité et la précision. Les sticks Mag-Res TMR de GameSir combinent la précision des sticks analogiques traditionnels avec la performance durable de la technologie Hall Effect, garantissant des commandes stables et une longue durée de vie d'après le constructeur. Les gâchettes analogiques offrent un contrôle fluide et réactif, crucial pour les jeux rapides comme les FPS et les jeux d’action. De plus, le mode Hair Trigger permet des réactions plus rapides pour un contrôle précis.

Mais ce n'est pas tout, puisque les concepteurs ont prévu de la personnalisation, l'autre point fort de la Tarantula Pro. Avec neuf boutons programmables, vous pouvez adapter la manette à vos préférences, y compris la possibilité d'activer ou de désactiver la gâchette arrière.



Enfin, un dock de charge transparent est fourni; il suffit de poser la manette dessus pour la recharger. L'intégration avec l'application GameSir Connect permet d'ailleurs de contrôler tout cela sans interrompre votre partie.

Un prix raisonnable

Proposée à 79,99 $ outre-Atlantique et à 89,99 € chez nous, la GameSir Tarantula Pro est disponible sur Amazon et sur le site de GameSir. De quoi se faire plaisir ou pour offrir à l'un des vos proches.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.