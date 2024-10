Astropad transforme l'iPhone en liseuse avec Bookcase

Astropad, connu pour ses excellents produits comme le dongle Luna Display, l'embout Rock Paper Pencil et l'application Astropad Studio, a introduit un nouvel accessoire appelé Bookcase. Conçu pour transformer votre iPhone en une liseuse ergonomique, Bookcase offre une expérience de lecture plus confortable et agréable, éliminant les douleurs au cou et les crampes des mains souvent qui sont très souvent associées à la lecture prolongée sur un téléphone.

Conception ergonomique pour plus de confort

Concrètement, Bookcase élargit la zone autour de l'écran de votre téléphone, fournissant des poignées des deux côtés pour une prise en main plus confortable lors de longues sessions de lecture. Ce design ingénieux permet de ne pas obstruer l'écran, offrant ainsi une vue dégagée pendant la lecture. Idéal pour les déplacements, les pauses déjeuner et la lecture avant de se coucher, Bookcase espère que les utilisateurs délaisseront ainsi le Kindle d'Amazon, la meilleure vente du secteur.



Regardez la vidéo de présentation :

Une expérience de lecture améliorée

L'une des caractéristiques phares de Bookcase est son application compagnon, qui permet de créer des raccourcis de lecture personnalisés. Grâce à une puce NFC intégrée, l'application peut être programmée pour ouvrir automatiquement vos applications de lecture préférées et ajuster les paramètres de votre téléphone (comme l'activation de "Ne pas déranger" ou du "Mode Lecture") chaque fois que vous placez votre téléphone dans le Bookcase. Cette configuration personnalisée aide à créer un environnement de lecture parfait, garantissant une expérience sans distractions à chaque utilisation.

Matériaux de qualité et installation facile

Fabriqué à partir de cuir vegan de haute qualité, Bookcase allie style et fonctionnalité. Il est également très facile à installer : il vous suffit de placer votre téléphone dans l'étui, et vous serez prêt à commencer à lire en quelques secondes. L'application compagnon est optionnelle.

Compatibilité universelle

Bookcase est compatible avec les iPhones et les appareils Android, ce qui en fait une solution polyvalente pour tous les utilisateurs de smartphones. Pour les iPhone 12 et versions ultérieures, il se fixe solidement à l'aide de MagSafe, tandis que les anciens modèles peuvent utiliser le kit de conversion MagSafe inclus. Il fonctionne également avec les coques compatibles MagSafe.

Prix et disponibilité

Disponible dès maintenant sur le site d'Astropad pour 40 $ au lieu de 50 $ pour le lancement, Bookcase a le mérite d'être pratique et abordable, une formidable idée cadeau pour toute personne qui consomme des livres sur un petit écran.