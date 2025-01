Transformez votre Mac Mini M4 en un mini Mac Pro

Depuis sa cure d'amaigrissement spectaculaire, le Mac mini M4 a réveillé la créativité des accessoiristes qui proposent plusieurs façons de le mettre en avant. Le boîtier de type "Mac Pro" a le vent en poupe et, après une version bien trop onéreuse, aussi chère que l'ordinateur lui-même, voici la version de Zeera, le MacForge Gen2. Il s'agit d'un boîtier en aluminium qui transforme votre Mac Mini M4 en une station de travail de bureau qui fait écho à la forme de l'emblématique Mac Pro d'Apple.

Tout dans le style

Le Mac Mini, connu pour sa compacité n'entravant en rien sa puissance, bénéficie d'un écran particulièrement seyant avec ce boîtier, ajoutant une couche haut de gamme à la hauteur de ses performances.

Le MacForge Gen2 offre un processus d'assemblage facile et sans outil. Au lieu des vis et tournevis habituels, il utilise un mécanisme coulissant et verrouillable pour loger le Mac Mini en toute sécurité. Les utilisateurs peuvent faire glisser le capot supérieur, placer le Mac Mini dans le compartiment conçu avec précision et le verrouiller en place. Le boîtier comprend des évents découpés avec précision qui correspondent au système de refroidissement du Mac Mini pour une gestion optimale de la température.

Le Zeera MacForge Gen2 est fabriquée à partir de près de 3 kilogrammes d’aluminium de haute qualité. À l’aide de machines de grande échelle, l’aluminium est moulé en une seule pièce et usiné avec précision CNC pour former le châssis allié de 850 grammes. Ce processus entraîne une perte matérielle importante et des coûts élevés, mais garantit une résistance et une qualité supérieures. Avec un poids total d'un kilo, le MacForge 2 offre une durabilité exceptionnelle par rapport aux boîtiers concurrents. Ses dimensions – 7,56 x 5,94 x 2,52 pouces (192 x 151 x 64 mm) – assurent un design élégant et robuste, complétant parfaitement tout espace de travail tout en maximisant la fonctionnalité.

L'accès aux ports est simple grâce aux découpes sur le panneau arrière correspondant aux ports du Mac Mini. Une bande LED optionnelle à l'avant ajoute une touche moderne à la configuration, ce qui plaira notamment aux gamers.

Le panneau avant adopte le style distinctif de la « râpe à fromage », qui non seulement a l'air impressionnant mais facilite également une meilleure circulation de l'air pour éviter la surchauffe. Une section intégrée pour un boîtier SSD maintient l'espace de travail propre et organisé, tout en étant accessible.

Prix et disponibilité

Le MacForge Gen2 de Zeera est disponible à l'achat dès à présent sur le site officiel, avec une expédition le jour-même. Il est proposé en deux couleurs, argent ou gris sidéral, au prix de 129 $ et même 109 $ grâce à la promotion actuelle. Pour la France, la livraison coûte 18 $, ce qui est raisonnable, avec un paiement possible via Apple Pay. Une idée cadeau originale pour ceux qui ont acheter le Mac mini M4, le meilleur ordinateur de bureau d'Apple à date !