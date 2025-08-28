Free Mobile active la 5G+ par défaut pour tous ses abonnés

free-mobile forfait iphoneFree Mobile franchit une nouvelle étape dans le déploiement de son réseau en activant automatiquement la 5G+, aussi appelée 5G SA (Standalone), pour l’ensemble de ses clients. Cette décision rend accessible à tous la « vraie 5G », sans action particulière de la part des abonnés, à condition de disposer d’un smartphone compatible.

Free Mobile active la 5G+ par défaut pour tous ses abonnés

Free Mobile a annoncé l’activation automatique de la 5G+, aussi appelée 5G SA, pour l’ensemble de ses abonnés. Jusqu’à présent, cette option devait être activée manuellement dans l’espace client. Désormais, elle est appliquée par défaut, simplifiant ainsi l’accès à cette technologie pour tous les utilisateurs disposant d’un smartphone compatible.

La 5G+ se distingue de la 5G actuelle en France, qui repose principalement sur la 4G via ce qu’on appelle la 5G NSA (Non-Standalone). Avec la 5G SA, le cœur de réseau est entièrement basé sur la 5G, ce qui permet de libérer tout le potentiel de cette nouvelle génération de téléphonie mobile.

free mobile

Concrètement, la 5G+ offre une latence bien plus faible, des débits plus réguliers et plus élevés, ainsi qu’une meilleure fiabilité même dans les zones très denses. Elle permet aussi d’introduire de nouvelles fonctionnalités comme le network slicing, qui consiste à diviser le réseau en tranches adaptées à différents usages, ou encore la VoNR, qui assure des appels 100 % en 5G avec une meilleure qualité sonore et une connexion plus rapide.

Toutefois, l’expérience utilisateur ne changera pas radicalement pour tout le monde dès aujourd’hui. D’une part, seuls certains smartphones sont compatibles avec la 5G SA. D’autre part, la couverture reste progressive et n’est pas encore généralisée sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, cette décision de Free marque une étape importante dans la démocratisation de la « vraie 5G » en France. D’autant plus que Free est, pour l’instant, le premier et unique opérateur en France à activer la 5G+ par défaut, là où ses concurrents restent bien plus limités dans leur approche (certains comme SFR étant même totalement absents sur le sujet).

Consultez les forfaits Free à partir de 2 €.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.

10 réactions

Pioupiou5 - iPhone

Vous m’avez perdu … quel opérateur propose la vraie 5G ? Quelles sont les différences ?

28/08/2025 à 20h15

Valsnbx - iPhone

100mega en 5g et idem en 4g avec red.
Comme quoi la 5g …..

28/08/2025 à 19h01

Yoann399 - iPhone premium

@Jmarc91

Test via SpeedTest chez moi sur Sosh !

4G: 11 Mbps
5G: 78 Mbps

28/08/2025 à 18h55

911po - iPhone premium

Ça ne fonctionne pas chez moi et Free ne sait pas pourquoi 🤨
Pourtant j’ai le bon forfait et un smartphone compatible. J’ai fais toutes les manipulations possibles mais Nada… ça ne fonctionne pas. Vous avez une idée ?

28/08/2025 à 18h55

Matchou159 - iPhone premium

@Jmarc91
Ah oui… ok ok

28/08/2025 à 18h50

Vinny1678 - iPhone

Perso, la 5G chez Free est < à la 4G de Sosh. Je regrette Sosh, d’autant qu’eux aussi ont la 5G, la 5G normale semble-t-il, mais qui marche partout !!!

28/08/2025 à 18h35

Bibs - iPhone

@Jmarc91
Ah ouais c’est chaud là…

28/08/2025 à 18h04

Jmarc91 - iPhone premium

La 5g ne sert à rien ! Je reste en 4G et j ai la même connexion mdr la 5g c est juste pour ce connecter à la pupuce rfid qui était dans le vaccins Covid mdr

28/08/2025 à 17h58

M-A-T-T_D - iPhone

@SESEGuettax630
Faut passer chez Sosh

28/08/2025 à 17h54

SESEGuettax630 - iPhone

La chance moi chez orange 91€ par mois et meme pas droit a la 5g

28/08/2025 à 17h44

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles