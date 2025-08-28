Free Mobile franchit une nouvelle étape dans le déploiement de son réseau en activant automatiquement la 5G+, aussi appelée 5G SA (Standalone), pour l’ensemble de ses clients. Cette décision rend accessible à tous la « vraie 5G », sans action particulière de la part des abonnés, à condition de disposer d’un smartphone compatible.

Free Mobile active la 5G+ par défaut pour tous ses abonnés

Free Mobile a annoncé l’activation automatique de la 5G+, aussi appelée 5G SA, pour l’ensemble de ses abonnés. Jusqu’à présent, cette option devait être activée manuellement dans l’espace client. Désormais, elle est appliquée par défaut, simplifiant ainsi l’accès à cette technologie pour tous les utilisateurs disposant d’un smartphone compatible.

La 5G+ se distingue de la 5G actuelle en France, qui repose principalement sur la 4G via ce qu’on appelle la 5G NSA (Non-Standalone). Avec la 5G SA, le cœur de réseau est entièrement basé sur la 5G, ce qui permet de libérer tout le potentiel de cette nouvelle génération de téléphonie mobile.

Concrètement, la 5G+ offre une latence bien plus faible, des débits plus réguliers et plus élevés, ainsi qu’une meilleure fiabilité même dans les zones très denses. Elle permet aussi d’introduire de nouvelles fonctionnalités comme le network slicing, qui consiste à diviser le réseau en tranches adaptées à différents usages, ou encore la VoNR, qui assure des appels 100 % en 5G avec une meilleure qualité sonore et une connexion plus rapide.

Toutefois, l’expérience utilisateur ne changera pas radicalement pour tout le monde dès aujourd’hui. D’une part, seuls certains smartphones sont compatibles avec la 5G SA. D’autre part, la couverture reste progressive et n’est pas encore généralisée sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, cette décision de Free marque une étape importante dans la démocratisation de la « vraie 5G » en France. D’autant plus que Free est, pour l’instant, le premier et unique opérateur en France à activer la 5G+ par défaut, là où ses concurrents restent bien plus limités dans leur approche (certains comme SFR étant même totalement absents sur le sujet).



