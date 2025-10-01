La version iOS 26.1 sortira fin octobre

Apple a récemment déployé iOS 26.0.1 pour corriger plusieurs bugs, mais la mise à jour plus significative, iOS 26.1, est déjà en phase de test bêta et approche de son lancement public. Bien qu'Apple n'ait pas confirmé la date exacte, les tendances historiques offrent une fenêtre de tir plus que probable.

Date de sortie probable

Les lancements de logiciels d'Apple suivent un cycle prévisible. Voici les dates de sortie des dernières mises à jour x.1 :

iOS 18.1 : 28 octobre 2024 (lundi)

iOS 17.1 : 25 octobre 2023 (mercredi)

iOS 16.1 : 24 octobre 2022 (lundi)

Compte tenu de cette tendance, iOS 26.1 devrait sortir la dernière semaine d'octobre 2025, avec le lundi 27 octobre comme date la plus probable. Cela pourrait être le mercredi 29 octobre si Apple ressent le besoin de peaufiner la mise à jour.

Nouveautés d'iOS 26.1

Contrairement à iOS 26.0.1, qui se concentrait sur des corrections mineures de bugs, iOS 26.1 devrait résoudre des problèmes plus importants introduits dans iOS 26 tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités déjà aperçues dans la bêta 1.

Expansion d'Apple Intelligence : Prise en charge de huit nouvelles langues, y compris la traduction en direct pour AirPods dans cinq langues supplémentaires.

: Prise en charge de huit nouvelles langues, y compris la traduction en direct pour AirPods dans cinq langues supplémentaires. Apple Music : Un nouveau geste de balayage pour passer rapidement d'une chanson à l'autre.

: Un nouveau geste de balayage pour passer rapidement d'une chanson à l'autre. Améliorations de l'interface utilisateur : Mise à jour de la barre de lecture vidéo dans l'application Photos, de l'application Calendrier et de l'application Téléphone.

: Mise à jour de la barre de lecture vidéo dans l'application Photos, de l'application Calendrier et de l'application Téléphone. Alertes d'hypertension sur Apple Watch : de nouveaux pays, dont le Canada, pourront recevoir les alertes d'hypertension avec une montre compatible sous watchOS 26.1 et iOS 26.1 sur l'iPhone appairé.

Nous découvrirons probablement d'autres fonctionnalités au fur et à mesure des bêtas d'iOS 26.1. Nous savons que certains utilisateurs attendent toujours la version X.1 pour faire la mise à jour de leur appareil, évitant les problèmes d'autonomie, de surchauffe et autres de la première version. En faites-vous partie ?