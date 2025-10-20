X permet de racheter les pseudos inactifs

Elon Musk continue de transformer X avec une nouvelle fonctionnalité qui risque de faire parler. La plateforme vient d'annoncer le lancement imminent d'une marketplace dédiée aux pseudonymes inactifs, accessible uniquement aux abonnés Premium Plus et Premium Business. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de monétisation agressive du réseau social, qui multiplie les services réservés aux utilisateurs payants.

Un système à deux vitesses pour récupérer un pseudo

Le X Handle Marketplace propose deux catégories distinctes de pseudonymes. Les "Priority Handles" seront gratuits pour les abonnés Premium Plus et concernent généralement des noms complets, des combinaisons alphanumériques ou des expressions courantes. Le traitement de ces demandes peut prendre jusqu'à 72 heures, sans garantie d'approbation. À l'opposé, les "Rare Drops" représentent l'élite des pseudonymes disponibles. Ces identifiants exclusifs peuvent être facturés entre 2 500 dollars et plus de sept chiffres selon leur rareté et leur attractivité L'attribution de ces Rare Handles ne repose pas uniquement sur la capacité financière : X prend en compte la portée du compte, l'engagement et l'authenticité de l'utilisateur.

Une exclusivité sous conditions strictes

L'aspect le plus contraignant de cette marketplace réside dans ses conditions d'utilisation. Si un abonné décide de résilier son forfait Premium Plus à 40 euros mensuels, son nouveau pseudonyme lui sera immédiatement retiré et l'ancien sera rétabli. L'ancien identifiant reste gelé après transfert, empêchant d'autres utilisateurs de le réclamer. X envisage d'ailleurs de proposer une redirection payante entre anciens et nouveaux pseudos.



Pour l'instant, le marketplace est sur liste d'attente pour les utilisateurs Premium Plus et Business et on ne sait pas si ce sera ouvert à tout le monde.