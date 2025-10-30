EA va mettre fin aux Sims Mobile sur iOS

Les versions mobiles des Sims ont toujours connu un destin plus fragile que leurs aînées sur PC ou consoles, et ce n'est pas près de s'arrêter. Electronic Arts vient d'annoncer la fermeture définitive des Sims Mobile pour janvier 2026, illustrant une fois de plus la précarité des jeux nécessitant une connexion permanente aux serveurs.

Une disparition programmée des stores

Le jeu a été retiré de l'App Store et du Google Play Store dès le 21 octobre, marquant le début de la fin pour cette version mobile lancée en 2018. Les joueurs qui l'avaient déjà téléchargé peuvent continuer à y accéder depuis leur bibliothèque d'applications, mais aucun nouveau téléchargement n'est possible. L'extinction complète des serveurs interviendra le 20 janvier 2026 à 13h59 UTC, rendant le jeu totalement inaccessible.

Cette situation rappelle que l'écosystème Apple, malgré sa réputation de stabilité, n'échappe pas à ces fermetures brutales lorsque les jeux dépendent d'infrastructures en ligne. Pour Les Sims Mobile, comme pour d'autres titres nécessitant des serveurs, la progression des joueurs disparaîtra définitivement sans possibilité de sauvegarde locale.

Un dernier cadeau

Electronic Arts tente d'adoucir la pilule avec plusieurs gestes : l'énergie illimitée depuis la dernière mise à jour, et surtout le déblocage complet de tout le contenu à partir du 6 janvier. Les joueurs pourront alors créer librement sans restrictions de niveau. Toutefois, ces cadeaux sonnent creux quand on sait que l'argent virtuel dépensé ne sera pas remboursé et que tout s'évaporera quelques jours plus tard.

Cette fermeture pose une question plus large sur la pérennité des achats numériques dans l'App Store. Les joueurs qui ont investi de l'argent réel dans le jeu se retrouvent avec des contenus qui disparaîtront sans compensation. Une situation qui pourrait alimenter les débats sur la propriété numérique et les droits des consommateurs face aux fermetures de services en ligne. Un jeu acheté, avec tout le contenu à l'intérieur ne dépendant pas de serveurs, sera toujours plus pérenne que n'importe quel free to play en ligne, et cet exemple le montre encore.



