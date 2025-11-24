The Sims Labs: Town Stories s'affiche en soft-launch sur mobile

Avec la sortie de The Sims Labs: Life Together la semaine dernière sur certains marchés, beaucoup se sont interrogés sur cette appellation « Labs ». Tout s’explique aujourd’hui : un nouveau titre vient d’être lancé en soft-launch sous la bannière The Sims Labs. Cette fois, on passe de la simple gestion d’une famille à celle d’une ville entière avec Town Stories !

The Sims Labs: Town Stories est en test

Disponible grâce à Electronic Arts depuis novembre 2025 sur iOS et Android en Australie, aux Philippines et en Afrique du Sud (pas encore de sortie mondiale), Town Stories vous place dans la peau du nouveau résident de Plumbrook, une petite ville pittoresque mais déclinante qu’il va falloir sauver.

Créez vos Sims personnalisés, décorez leurs maisons comme dans la série classique, mais surtout rencontrez et liez-vous d’amitié (ou plus) avec les habitants déjà présents : l’iconique Bella Goth et ses jardins mystérieux, Bob Pancakes qui redécouvre sa passion pour la pâtisserie, le vieux ronchon Torajiro, la styliste Ms. Nicole Vogue en proie au doute, ou encore l’inventeur farfelu Gizmo Cogspin dont les gadgets explosent souvent de manière comique. Chacun cache des secrets, des scandales et des histoires qui se dévoilent au fil des quêtes narratives et de vos choix.



Dans The Sims Labs, on retrouve du crafting avec collecte de ressources et d’essences, des puzzles de type match-3 pour débloquer ragots et drames, et surtout une vraie vibe SimCity : vous façonnez quartier par quartier, jardins publics, parcs et bâtiments sur une carte ouverte façon Les Sims 3, avec accès instantané au mode construction.



Clairement inspiré des jeux de merge/match qui pullulent, Town Stories se démarque par la profondeur typique des Sims. Les dernières mises à jour ont amélioré l’intro et l’interface (navigation fluide applaudie), même si certains critiquent encore le design « affreux » des Sims et les taps répétitifs. Beaucoup y voient déjà le successeur de The Sims Mobile, qui fermera ses portes en janvier 2026. Contrairement à l'inquiétant Life Together, ce nouveau titre dégage un vrai potentiel. Vivement une sortie mondiale !

Télécharger le jeu gratuit The Sims Labs: Town Stories