Haven est disponible sur mobile : un escape room de folie !

Le genre de l’escape room semble inépuisable et toujours plus impressionnant : s’échapper d’un vaisseau spatial à la dérive, d’une île enveloppée de brume, d’un donjon gardé par un dragon. Pourtant, la version la plus saisissante est parfois la plus simple : une seule pièce fermée, sans fioritures, juste vous et votre cerveau face au silence. C’est exactement ce que propose le tout nouveau Haven.

Évadez-vous dans Haven

Vous vous réveillez dans un lieu inconnu.

Aucune issue n’est visible.

Développé par le studio solo IzumiArtisan, Haven vous plonge dans une pièce aux murs pâles, meublée de quelques éléments seulement, sans la moindre explication sur comment vous y êtes arrivé. Pas d’histoire, pas de compte à rebours, pas de sursaut - juste une pression discrète qui vous pousse à trouver la sortie. Vous tapotez, glissez, zoomez et scrutez chaque recoin, chaque tiroir, chaque ombre à la recherche d’indices. La moindre petite anomalie est une piste à ne pas négliger.



Les énigmes s’enchaînent progressivement : chaque solution dévoile la suivante, jusqu’au déclic final de la porte qui s’ouvre. La musique de fond est douce, presque apaisante… et c’est précisément ce calme qui rend l’enfermement plus oppressant. Il n’y a pas de monstre à vos trousses, juste la prise de conscience grandissante que vous resterez coincé tant que vous ne serez pas assez malin pour vous en sortir.

Comment jouer ?

Utilisez les flèches pour vous déplacer

Touchez les zones intéressantes pour enquêter

Sélectionnez un objet via l’icône du sac (en bas à gauche)

Touchez l’endroit où utiliser l’objet sélectionné

Touchez l’icône « ? » (en haut à droite) pour afficher les indices

Retour aux fondamentaux, et brillamment exécuté

Dans la vraie vie, les escape games misent tout sur les accessoires physiques, l’éclairage et les comédiens. Sur l’écran d’un téléphone, ces artifices paraissent souvent forcés ou tombent à plat. Haven fait le choix judicieux de tout balayer. Il se concentre sur l’essentiel et le fait à la perfection :

Un lieu crédible et minimaliste qui pourrait être n’importe quel bureau oublié ou appartement abandonné

Des contrôles tactiles intuitifs qui donnent vraiment l’impression de fouiller les meubles

Un système d’indices optionnel et équitable quand on bloque complètement

Et le meilleur : c’est totalement gratuit, sans pub, sans achats intégrés, sans aucun piège

Notre avis sur Haven

Dans un genre qui parfois se perd à vouloir trop en faire, Haven rappelle avec force pourquoi on a adoré les escape rooms numériques au départ : la satisfaction pure, légèrement inquiétante, de résoudre son chemin hors d’un endroit où l’on n’aurait jamais dû se trouver. Si vous avez vingt minutes devant vous et une tolérance à l’angoisse subtile, enfermez-vous dans Haven, AirPods activés.



Disponible sur App Store et Play Store.

La note 5 / 5

Télécharger le jeu gratuit Haven