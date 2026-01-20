SILT : plongez dans les abysses surréalistes sur iOS et Android

Aujourd'hui, 20 janvier 2026, Spiral Circus et Snapbreak Games libèrent SILT sur iOS, un joyau indie acclamé qui émerge des profondeurs pour captiver les mobiles. Essayez-le gratuitement et débloquez le jeu complet pour 6,99 € afin de poursuivre votre odyssée abyssale qui n'est pas sans rappeler l'ambiance des titres comme Limbo ou Inside, en clair-obscur.

Découvrez SILT

Seul plongeur dans un océan monochrome, hanté par les murmures étouffés des abysses. SILT est une exploration surréaliste où vous possédez des créatures mutantes - anguilles luminescentes, crabes géants, poissons difformes - pour dénouer des énigmes environnementales ingénieuses. Naviguez entre les ruines submergées et machines antiques, survivez aux goliaths titanesques dont vous volez la puissance pour réveiller une force primordiale.



L'art de Mr Mead, croquis sombres animés en noir et blanc, donne vie à un monde oppressant, mi-poétique mi-cauchemardesque. Sons aquatiques assourdis, design sonore immersif : chaque nage évoque la thalassophobie, ce vertige des grands fonds. Sorte de Limbo sous-marine, sans dialogues, l'histoire se dévoile par visions énigmatiques, invitant à l'interprétation.



Visionnez le trailer officiel pour mieux vous immerger :

Notre avis sur SILT

Après avoir conquis les consoles et PC, SILT captive toujours autant par son art monochrome hypnotique et surréaliste, inspiré de croquis sombres, et son atmosphère immersive évoquant thalassophobie, horreur subtile et émerveillement abyssal - à la croisée de Limbo et Inside. Les environnements aquatiques, sons étouffés et énigmes ingénieuses plongent dans un monde alien de ruines et créatures mutantes, avec une narration poétique sans dialogues ouverte à l'interprétation. Malgré sa brièveté (2-3h), ses contrôles un poil rigides, ses puzzles parfois frustrants sans indices et ses boss perfectibles, c'est une expérience solide et mémorable pour fans d'aventures 2D atmosphériques.

La note 4,5 / 5



Plongez sans attendre sur App Store ou Play Store ! Un nadir des ténèbres vous attend...

Télécharger le jeu gratuit SILT