Carrefour débarque dans ChatGPT pour faire ses courses avec l'IA

Carrefour essaye de vivre avec son époque et se lance sur ChatGPT. Depuis deux jours, les utilisateurs peuvent désormais planifier, composer et organiser leurs achats alimentaires en dialoguant simplement avec l’IA. Une petite révolution pour les clients ?

Carrefour x ChatGPT : faire ses courses en 2026

Depuis le 26 mars 2026, faire ses courses sans quitter ChatGPT est devenu une réalité. Carrefour a officiellement lancé son application dans le catalogue de services d’OpenAI, devenant ainsi le premier distributeur alimentaire européen à franchir ce cap. Une première qui illustre concrètement ce que l’industrie appelle désormais le commerce agentique.



Le fonctionnement est volontairement simple. Après avoir connecté son compte Carrefour à l’application depuis la section Applications de l'application ChatGPT, l’utilisateur peut dialoguer en langage naturel avec l’IA. Demander des idées de recettes, vérifier qu’un produit est disponible dans son drive, composer un panier complet en fonction de contraintes alimentaires ou d’un budget ou encore choisir un mode de livraison. Une fois le panier validé, l’utilisateur est redirigé vers Carrefour.fr pour finaliser le paiement, OpenAI ayant récemment renoncé à intégrer nativement cette fonctionnalité dans son outil.

Ce lancement n’est pas une décision prise à la hâte. Carrefour prépare ce tournant depuis plusieurs années. En 2023, l’enseigne avait déployé Hopla, un chatbot conversationnel sur son propre site, capable de générer des paniers selon les préférences ou les contraintes des clients. En 2025, Hopla+ avait ajouté une couche de personnalisation basée sur l’historique d’achats. Début 2026, Carrefour a également rejoint le Universal Commerce Protocol de Google, un standard ouvert destiné à fluidifier les échanges entre agents IA et systèmes logistiques de détaillants.



Comme chez Apple, un partenariat avec Gemini est d’ailleurs annoncé pour permettre des courses via l’IA de Google dans un futur proche. Le pari est ambitieux. Selon une étude Odoxa pour la Fevad publiée en février, un tiers des cyberacheteurs français utilisent déjà l’IA lors de leurs achats en ligne. Carrefour mise sur ce momentum pour s’imposer comme le référent du commerce alimentaire dans l’ère des agents conversationnels.