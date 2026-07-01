American Express permet d'utiliser les points Membership Rewards via Apple Pay

American Express continue d’améliorer son programme de fidélité Membership Rewards. La société annonce une extension majeure : les titulaires de cartes pourront désormais utiliser leurs points pour régler leurs achats directement via Apple Pay.

Plus de flexibilité pour les membres

Jusqu’à présent, l'utilisation de points Membership Rewards était limité à certains usages (voyages, cartes cadeaux, etc.). Avec cette mise à jour, les membres peuvent désormais payer leurs achats quotidiens chez les commerçants acceptant Apple Pay en utilisant leurs points. Cette fonctionnalité offre une plus grande flexibilité et permet de valoriser les points accumulés sur des dépenses du quotidien (courses, essence, restaurants, etc.), sans passer par un site partenaire.

Comment ça marche ?

Les membres éligibles verront l’option apparaître lors du paiement avec Apple Pay. Ils pourront choisir de régler tout ou partie de leurs achats avec leurs points Membership Rewards. American Express précise que cette fonctionnalité sera déployée progressivement. La liste des pays concernés n'est pas précisée, mais nul doute que les américains auront la primeur de cette nouveauté.



Cette évolution rend le programme Membership Rewards encore plus attractif et utile au quotidien. C’est un bon moyen pour American Express de fidéliser ses clients en leur donnant plus de valeur à leurs points. Si vous êtes titulaire d’une carte Amex, cette option devrait bientôt arriver dans votre portefeuille Apple Pay.



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