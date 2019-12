PS5 : une date, deux versions, deux prix et un concept

Alors que Microsoft a dévoilé le design de sa Xbox Series X la semaine dernière, Sony maintient le mystère après avoir simplement confirmé le nom et une partie des capacités de sa PS5.



Officieusement prévue pour février, la présentation de la console par Sony ne débouchera que sur une sortie en décembre 2020. Justement, de nombreuses informations ont fuité ces dernières heures comme le prix, la date de sortie exacte et même un concept assez séduisant.

Un joli concept de PS5

Le dernier concept en date nous provient de CrimsonNocturne sur Resetera. Il est clairement inspiré de la PS2 et de la PS4, donc pas sûr que Sony aille dans ce sens. On imagine que le nippon va vouloir donner un look plus futuriste à sa PlayStation 5.

Deux consoles le 4 décembre ?

Tout comme la nomenclature de Microsoft le laisse penser, Sony pourrait bien dévoiler deux versions de la Playstation 5, une PS5 classique et une PS5 Pro. Les deux partageraient le même processeur et fourniraient une rétrocompatibilité jusqu'à la PS1.

La PS5 classique

Selon Famitsu, la Playstation 5 aurait droit à 1 To de stockage SSD, un processeur AMD 8 Cores / 16 Threads cadencé à 3.2 Ghz ainsi qu'une carte graphique intégrée sur base de RDNA.

Concernant le prix, la PS5 classique serait vendue 579€, soit un tarif assez salé et proche de celui de la PS3 à l'époque. Bizarre d'autant que Sony a promis un prix raisonnable.

La PS5 Pro

Nos confrères de Famitsu évoquent ensuite la PS5 Pro. De base, elle offrirait un disque SSD de 4 To, le support du Ray Tracing (pour les ombres, lumières et particules), et une puce graphique RDNA 2 externe. Oui, il semblerait que le module graphique soit externe et qu'il puisse être ajouté sur la PS5 classique. A voir si et comment cela se concrétise, car nous semblons nous éloigner des consoles traditionnelles tout-en-un.



Par contre, la source parle d'un tarif de 899 euros pour cette PS5 Pro. Aie !



Mise à jour de 11h : Sony a déjà démenti les informations de Famitsu, mais ne précise rien en retour. Bluff ou pas ?