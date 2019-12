Apple, BMW, Daimler et Cisco se plaignent des brevets à Bruxelles

Drôle d’association avec Apple, Daimler, BMW et autre Cisco qui se plaints à la Commission européenne de Bruxelles à propos des brevets autour des véhicules et objets connectés. Selon eux, la situation n’est pas équitable par rapport aux constructeurs européens. Mais c’est surtout pour nous un moyen de voir qu’Apple est très actif sur le secteur automobile.

Une lettre signée par Apple pour les brevets automobiles

D’après une lettre co-signée et vue pars The Irish, les plaignants américains expliquent qu’on leur refuse des licences pour des brevets essentiels à des conditions équitables. Ces brevets couvrent des technologies autour de la communication des voitures autonomes.

Ainsi, le manque d’accès à certains brevets sape la compétitivité et nuit à l’innovation en général. Apparemment, Nokia serait dans le viseur car la société aurait récemment refusée certaines licences sur ces sujets.

En tout, ce sont 27 sociétés qui ont signé la lettre, expliquant avoir investi plus de 45 milliards d’euros ensemble en recherche et développement et détiennent plus de 200 000 brevets. Le lobbying est donc très fort et l’affaire ne devrait pas en rester là. La lettre invite Bruxelles à prendre des mesures décisives pour garantir la législation et la politique européenne.



