Le journaliste Mossberg se paye la tête de Tim Cook

Il y a 4 heures

Guillaume Gabriel

Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant... Mossberg est un journaliste américain réputé et respecté pour avoir été un spécialiste des nouvelles technologies et plus particulièrement de l'univers d'Apple.



Celui-ci écrivait ses lignes au sein de la rédaction de The Verge, site web que l'on ne présente plus et qui est repris dans le monde entier pour ses exclusivités et interviews. Quelques années en arrière, Mossberg a décidé de raccrocher sa plume et de partir en retraite, pour suivre l'actualité de l'extérieur des rédactions.



Seulement, voilà que son nom est réapparu pour la sortie d'un billet piquant à l'encontre de l'actuel PDG de la Pomme, Tim Cook.

Le journaliste Mossberg attaque Tim Cook

Il en faut du courage, de la détermination et une bonne raison pour s'en prendre publiquement à l'empire qu'est Apple : rares sont les journaux et sites web à tirer sur l'institution représentée par Tim Cook. La cause ? La peur d'être pris en grippe par la firme, et de ne plus être invité aux évènements et keynotes.



Pourtant, The Verge vient de faire sortir de la retraite l'un de ses anciens spécialistes de l'actualité autour de la Pomme, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier tacle le CEO avec les deux pieds en avant.

L'Apple de Tim Cook a bénéficié d'une belle décennie, mais sans réels blockbusters. Comment remplacez-vous une légende comme Steve Jobs et, en même temps, vous vous adaptez au lent déclin de votre produit le plus important et le plus emblématique?



Sous la direction du PDG Tim Cook, l'entreprise a trouvé des réponses et prospéré financièrement, mais cela n'a pas été sans quelques mauvaises décisions et de grands changements dans la nature même de son entreprise.

Oui, vous avez bien lu, Mossberg n'aime pas vraiment Tim Cook et lui reproche de ne pas avoir lancé un seul produit phare ces dix dernières années, et d'avoir laissé les produits de la Pomme vers un lent déclin.



S'il respecte l'Apple Watch et les AirPods, il estime que ce n'est pas comparable a ce qu'a pu faire le regretté Steve Jobs.

Apple a connu une baisse des ventes d'iPhone et a choisi de les compenser par des prix plus élevés et de déclarer ses ventes de produits uniquement par le chiffre d'affaires, non plus par les unités vendues. Venant d'une entreprise qui se vantait autrefois d'énormes volumes de ventes...

Pour lui, Cook a tout simplement sabordé le Mac, mettant de côté la gamme Air pendant 5 ans, faisant de même avec le Mac Pro pour le faire revenir d'une façon irréelle sur le devant de la scène.



On parle tout de même d'un très grand fan d'Apple qui semble être déçu par la direction qu'a prise l'entreprise depuis l'arrivée de Tim Cook, affirmant qu'il manque de génie et qu'il a laissé Android prendre les devants pour suivre péniblement cette concurrence.



Seul point marquant ?

Quand Apple a présenté deux nouveaux modèles d'iPhone 6, qui ont tardivement adopté les grands écrans alors que les téléphones Android avaient été plus innovants sur ce point.

Une belle sortie osée qu’on ne partage pas complètement. L’iPhone X a été une belle évolution tant en matière de design que d’interface.



