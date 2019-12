Mega promo : l'iPhone XS neuf à 699€ !

L'iPhone XS, le fleuron d'Apple l'an dernier, est affiché à seulement 699 euros. Un rapport qualité / prix pratiquement imbattable qui vous permet d'avoir l'un des tout meilleurs téléphones, encore à l'heure actuelle. Finition et performances sont au rendez-vous, notamment pour ceux qui cherchent à renouveler un iPhone vieillissant. Voici les différents liens (certains étant un peu plus chers) :

Si vous cherchez un iPhone puissant et récent, sachez que le haut de gamme 2018 d'Apple est en forte réduction. Vendu initialement à 1159€ à sa sortie, l'iPhone XS avait baissé à environ 900-1000€ depuis l'arrivée des iPhone 11 / 11 Pro. Mais là, plusieurs revendeurs le proposent à moins de 700€ !

