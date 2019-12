Twitter s’améliore grandement sur iPad

Twitter aura mis le temps, mais utilise enfin pleinement la surface offerte par l’iPad. En effet, certains utilisateurs ont pu tester une nouvelle présentation du contenu depuis la mise à jour d’avant-hier. Jusqu’ici, Twitter utilisait le même design en une colonne sur iPhone et iPad.

Capture signée AppleSfera

Twitter exploite enfin complètement l’iPad

Peu à peu et de manière aléatoire, Twitter active un nouveau design dans l'application iPad officielle. Cette nouvelle conception modifie fondamentalement l'ergonomie afin que plus d'informations soient affichées en même temps. Jusqu'à présent, l'utilisation de l'application sur un iPad au format paysage était synonyme de deux énormes espaces blancs de chaque côté de l'application. Avec le nouveau design, cela n'arrive plus.



La barre de menu n'est plus en bas, mais est affichée sur le côté. La chronologie avec le contenu reste au centre et sur le côté droit une autre colonne avec un contenu tendance ou autre est ajoutée selon le menu où nous sommes. Ce nouveau design fonctionne en paysage et en portrait. Il est finalement assez similaire à celui que nous avons sur le web.



Avec cette nouveauté en plein déploiement, Twitter officiel rattrape un peu de son retard face à Twitterrific, Tweetbot ou Twitterdeck. Par contre, il n’y a pas de personnalisation possible.



Vous avez eu droit au nouveau design ou pas encore ? Les changements arrivent par vague, cela devrait être réglé en quelques jours.



