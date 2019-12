Adobe Capture : il est possible de créer des motifs vectoriels

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Nombreuses sont les applications mobiles signées Adobe, et parmi elles, on retrouve une certaine Adobe Capture (v6.1, 289 Mo, iOS 11.0). Cette dernière, bien pratique, permet de transformer des images en ressources de création pour les différents designs. Car oui, l'application est un puissant convertisseur vectoriel qui utilise la caméra pour en thèmes de couleur, motifs, typographies, matières, brosses et formes.



L'application vient d'être mise à jour par les développeurs avec, au programme, une belle petite nouveauté : le créateur de motifs. Les utilisateurs peuvent ainsi créer des motifs vectoriels précis grâce à l'implémentation du fameux créateur.

Adobe Capture se met aux motifs et aux formes colorées

Mais, ce n'est pas la seule nouveauté, puisqu'il est désormais possible de créer des formes vectorielles en couleur via son smartphone et sa tablette, en switchant du mode noir et blanc au mode couleur.



Deux beaux ajouts permettant d'aller encore plus loin dans la création, en passant par son iPhone et en partageant le résultat sur les outils Photoshop et Illustrator. En effet, il est possible d'enregistrer les ressources créées avec Capture dans les Bibliothèques Adobe Creative Cloud pour pouvoir y accéder dans d'autres applications Adobe.



Pour finir, les développeurs ont également apporté des correctifs et les performances devraient être meilleures.

Télécharger l'app gratuite Adobe Capture