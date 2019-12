Apple recrute des ingénieurs pour son équipe spécialisée dans les satellites

Mais, que prépare Apple ? Si on sait qu'une partie de son équipe se consacre à la conception d'une voiture autonome, ou d'un produit dans le milieu de l'automobile, d'autres mystères persistent à Cupertino.



Car oui, une autre équipe, plus petite, travaille dans un domaine qui dépasse un peu les spéculations et rumeurs : certains ingénieurs travaillent sur les satellites, leur éventuelle conception et leur utilisation pour ses produits maison.



C'est en tout cas ce que révèle Mark Gurman, un rédacteur spécialisé chez Bloomberg.

Apple se penche un peu plus sur les satellites

Apple souhaite-t-il conquérir l'espace ? Certainement pas, mais il souhaite s'en servir pour vraisemblablement accueillir des satellites à la Pomme... En 2015 déjà, les rumeurs indiquaient que plusieurs grands groupes, dont Apple et Boeing, voulaient s'unir pour concevoir un satellite.



En 2017, Apple débauchait des anciens de chez Google pour qu'ils se consacrent à ce nouveau projet faramineux, sans pour autant que l'on soit sûr de l'utilisation désirée.



Créer son propre opérateur ? Peut-être bien... En tout cas, Apple a fait venir plusieurs profils dont des ingénieurs venus de l'aérospatiale avec pour objectif de présenter un projet dans les cinq prochaines années.



Parmi ces recrues, on note l'arrivée de Ashley Moore Williams (Aerospace Corp), Matt Ettus (National Instruments Corp) et... Daniel Ellis (Netflix).



