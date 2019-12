Les lunettes AR d'Apple pourront se teinter en temps réel

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Plus on avance dans le temps et plus le projet des lunettes de réalité augmentée fait du bruit ! La dernière information avance des verres capables de changer l'opacité en temps réel, une sorte de vitre teintée vers l'extérieur.



Alors que ce projet devrait toucher à sa fin pour une commercialisation à partir de 2021, voir 2022, on commence à en savoir un peu plus.

Apple travaille sur des verres innovants pour ses lunettes

En plus de l'aspect connectivité des lunettes AR d'Apple, la firme californienne étudierait en ce moment la possibilité d'intégrer des composants optiques capable d'ajuster le niveau d'opacité. En effet, un nouveau brevet décrit un système capable d'ajuster électriquement les couches optiques d'une paire de lunettes intelligentes (ou d'autres appareils) à des degrés divers afin d'éclaircir ou d'assombrir la face visible de l'appareil. Cela permettrait par exemple de cacher une caméra, ou bien tout simplement les yeux de l'hôte.



La couche optique ajustable électriquement peut être formée à partir d'un dispositif selon des systèmes à cristaux liquides avec polariseurs ou cristaux liquides cholestériques, un filtre de couleur réglable et / ou d'autres composants qui présentent des propriétés optiques réglables telles que la brume, la couleur, la réflexion de la lumière, l'absorption de lumière et / ou la transmission de lumière. Tout ceci est assez vague dans le brevet, notamment pour ne pas donner trop d'informations aux concurrents.



On sent qu'avec la multiplication des informations, les Apple Glass pourraient être présentés prochainement.



Enfin, un autre brevet publié cette nuit évoque des lunettes avec des haut-parleurs amovibles. A voir à quoi cela pourrait servir.



Source