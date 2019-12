10 fonds d’écran Star Wars pour iPhone 11 (Pro)

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

4

Ce week-end, rien que pour vous, 10 fonds d'écran Star Wars pour iPhone. Tous les wallpapers s’adaptent aux différents smartphones d’Apple, car ils sont faits pour ceux ayant la plus haute résolution comme l’iPhone 11 Pro par exemple. On trouve des illustrations pour The Mandalorian et pour Star Wars 9 : l’ascension de Skywalker.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers Star Wars pour iPhone 11 / 11 Pro / XS Max / X / 8 / Plus :





















Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone ou iPod ?



Vous remarquerez qu’il y a des images issues de la série The Mandalorian que l’on trouve exclusivement sur Disney+ et qui racontée l’histoire de Jango et Bona Fett, ainsi que des images du dernier film Star Wars IX : l’ascension de Skywalker. Ces derniers se trouvent notamment sur l’édition limitée du Galaxy Note 10 Star Wars.