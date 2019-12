Les développeurs de BlueMail déposent une nouvelle plainte contre Apple

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

En octobre dernier, on vous avait parlé des développeurs auteur de l'application BlueMail qui avait attaqué Apple en justice pour avoir violé un brevet leur appartenant pour la technologie "Sign in with Apple". Trois mois après, les développeurs ne lâchent pas l'affaire et apportent de nouvelles preuves pour dénoncer la firme californienne.

Nouvelle plainte déposée

C'est à la Cour fédérale du district de Delaware que les développeurs ont déposé une nouvelle plainte qui s'ajoute dans un procès déjà intenté en octobre 2019.

Ce qui est reproché à Apple, c'est d'avoir volé un brevet qui décrivait la mise en place d'une "adresse mail virtuelle" pour rendre confidentielle une vraie adresse mail lors d'un envoi de mail vers un destinataire.

Dans le contexte de BlueMail, cela permet que le correspondant ne voit pas votre adresse mail, mais puissent quand même vous répondre sur l'adresse mail virtuelle qui fait transmettre immédiatement à la vraie adresse mail.

Lors de l'annonce de "Sign in with Apple", ça a été la douche froide pour les développeurs de BlueMail, puisque la firme californienne avait exactement repris le concept de l'app non pas pour l'envoi de mail, mais pour la connexion aux applications qui proposent ce choix d'authentification.

Ce n'est pas le seul objet de la plainte

Apple n'aurait pas non plus été honnête envers BlueMail, puisque les développeurs qui suivent de près leurs statistiques de téléchargements et leur place dans le classement de l'App Store ont été surpris de voir en mai 2018 que leur application avait brusquement été retirée après une importante popularité sur l'App Store de macOS.

Joignant immédiatement Apple, la firme californienne a avancé le fait que soudainement l'application avait violé les directives d'examen de l'App Store.



À l'heure actuelle, l'application est revenue dans l'App Store, mais la pilule semble être mal passée dans l'équipe des développeurs de Blue Mail.



Dans la plainte déposée, plusieurs preuves ont été apportées pour montrer le vol qu'a subit l'entreprise à propos de "Sign in with Apple", la manipulation excessive de l'app dans les résultats de recherche de l'App Store et le retrait en mai 2018.



Les développeurs de Blue Mail ont également signalé dans la plainte ne pas comprendre que la politique de l'App Store "immunise" les applications installées par défaut sur l'iPhone contre les commentaires négatifs alors que les applications concurrentes elles n'ont pas la possibilité de "fermer" les avis sur leur application.

Les développeurs ont pointé là une pratique anticoncurrentielle !

Effectivement, quand vous regardez l'application "Mail", "Podcast"... Il est impossible d'y laisser un avis.



L'avocat qui a été employé par les développeurs de BlueMail a déclaré :

Ce n'était pas une décision facile à prendre dans le cadre de ce procès contre la plus grande entreprise de technologie du monde. Blix, et son produit BlueMail, sont les dernières victimes de la longue lignée d'Apple. Le monopole d'Apple sur la distribution d'applications verrouille la concurrence et nuit aux consommateurs. Apple a aussi fait du tort à d'autres développeurs qui autrement seraient en concurrence loyale.

Télécharger l'app gratuite Blue Mail