Music, TV+ et Arcade gratuits pour les employés en Apple Store

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Apple va faire un beau cadeau à ses employés de vente de détail avec plusieurs services gratuits pendant un an. La société offrira en effet Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade à ceux qui travaillent en Apple Store à partir de janvier 2020.

Les services Apple Arcade, Apple TV+ et Apple Music gratuits pour les salariés en Apple Store

Les magasins de détail Apple proposent actuellement de grandes campagnes publicitaires pour Apple Arcade, le service de jeux en illimité avec même des titres en démonstration sur iPad et Mac. Par contre, Apple Music ou Apple TV+ se font plus discrets, ce qui rend leur vente plus difficile.



Avec ce cadeau, le personnel des Apple Store pourra en savoir plus sur la gamme de services et ainsi expliquer les offres d'Apple aux clients. C’est donc du gagnant-gagnant, comme ce qu’avait fait Apple en 2015 avec sa montre à prix cassé pour ses employés.



Outre l’offre gratuite pour les trois services - réservée au seul employé et non à sa famille - Apple va également donner une réduction de 100$ à ses salariés pour tout achat d’une Apple Watch. Tous les Apple Store seraient concernés.



