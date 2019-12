Test de Stranger Things 3 sur iOS : Retour dans le monde à l'envers

Guillaume Gabriel

Ai-je réellement besoin de revenir sur l'engouement, le succès et la qualité de la série de Netflix sortie en 2016 et mettant en scène une petite bande d'amis dans la mystérieuse ville d'Hawkins ?



Vous l'aurez compris, je parle de la série Stranger Things qui a, en juillet dernier, diffusé sa tant attendue 3ème saison. Et pour accompagner cette sortie, les têtes derrière cette merveille ont eu la bonne idée de proposer un jeu sur nos mobiles !



Alors qu'un premier jeu avait, à l'époque, était publié pour patienter jusqu'à la saison 2, les développeurs remettent le couvert avec Stranger Things 3: The Game

Test de la saison 3 de Stranger Things revisitée dans un jeu mobile

Pour les rares personnes à ne pas connaitre cette série télévisée, remettons les choses dans le contexte : nous voilà propulser dans la ville d'Hawkins, dans l'Indiana, en 1984.



Nous suivons alors la petite bande au sein de ses aventures pleines de rebondissements et on découvre alors que la petite Onze pourrait être la clé pour résoudre toutes ces énigmes.



Cette nouvelle création n'est pas une histoire exclusive, mais permet bel et bien de vivre, ou de revivre, cette fameuse 3ème saison. Seulement, elle apporte des quêtes et des interactions inédites, permettant de mieux comprendre et cerner les personnages.



Le jeu, comme son prédécesseur, se veut être un clin d'oeil aux années 80 et le début des jeux-vidéo, adoptant alors le style 8-bit. À l'époque, c'était déjà une réussite, mais cette fois-ci, le studio semble avoir pris en considération le retour des joueurs pour proposer un excellent gameplay.



Une nouvelle fois, on débute avec deux personnages uniquement, les autres étant disséminés dans la ville et ses alentours. Il faudra donc s'armer de patience pour pouvoir tous les débloquer et profiter de leurs compétences spéciales.



Le jeu reprend le concept de quêtes principales et secondaires, permettant de découvrir de nouveaux personnages et des petites histoires sympathiques dans la ville d'Hawkins.



Dans ce Stranger Things 3: The Game, les développeurs misent sur la collaboration entre les héros, puisque vous en contrôlez un, et l'autre vous suivra (ou non, selon votre demande). Vous pourrez ainsi switcher de l'un vers l'autre, notamment dans des puzzles qui vous demanderont de la logique et, par exemple, d'appuyer sur deux interrupteurs en même temps.



Bien que connu dans le monde des jeux vidéo, cette nouvelle mécanique apporte un vrai vent de fraîcheur dans cette saga, et on comprend très vite qu'il faudra privilégier certains duos selon les situations.



Pour le contrôle des personnages, un simple tap sur l'écran emmène ces derniers là où on veut, tandis qu'un tap sur un ennemi l'emmènera à la castagne. Comme dit plus haut, tous les personnages ont un pouvoir spécial et une attaque spéciale, qu'il faudra bien maîtriser si on veut aller jusqu'à la fin du jeu.



Les missions se succèdent, et l'univers de la série est parfaitement respecté, que ce soit dans l'humour, les dialogues, la musique et les différents environnements.



Personnellement, je suis venu très vite addict à ce jeu, qui m'a frustré pas mal de fois : si celui-ci peut paraître enfantin, il n'en est rien. La difficulté est bel et bien présente, et certains combats demandent plusieurs coups d'essai, notamment contre les boss, qui sont très coriaces.

Notre avis

Bien qu'avec un peu de retard, j'ai adoré me lancer dans ce jeu qu'est Stranger Things 3: The Game : l'ayant ouvert quelques mois après le visionnage de la saison 3, cette expérience m'a permis de redécouvrir cette série d'un oeil différent, avec plus de détails.



La durée de vie est conséquente, très conséquente, avec pas moins de 8 chapitres contenant des missions secondaires prenantes. D'autant plus que comme pour le premier opus, les collectionneurs seront ravi d'apprendre que 50 nains de jardin sont disséminés dans la région d'Hawkins, avec des récompenses à la clé.



La difficulté est surmontable, mais donne du fil à retordre : votre stratégie et vos choix de personnages seront primordiaux dans la plupart des cas. Concernant la prise en main, c'est bon, très bon, même si le tactile laisse parfois à désirer dans la précision.



Encore une fois, le studio BonusXP nous pond un bon cru, qui ne se contente pas de se servir d'une licence phare pour faire son argent, comme c'est trop le cas. Amateurs de Stranger Things, foncez !



Stranger Things 3 (aventure) Prix 5,49€ Réalisation 5 / 5 Prise en main 4,5 / 5 Durée de vie 5 / 5 Equilibre In-App N.C. Notre avis 5 / 5

