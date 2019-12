AirPods Pro : Apple a réduit la latence de moitié

Il y a 2 heures

Alban Martin

2

Si comme nous, vous accordez beaucoup d’importance à la latence sur des écouteurs Bluetooth, sachez qu’Apple propose une nette amélioration à ce niveau sur les AirPods Pro. En effet, la latence a été réduite par deux entre ce modèle et le premier sorti fin 2016 d’après Stephen Coyle, un développeur d’applications musicales.

Comparatif de la latence sur les Airpods Pro

Could a réalisé plusieurs tests comparatifs pour établir des mesures précises des AirPods Pro mais aussi des AirPods 1, AirPods 2, Beats Studio 3 et autre Dont WH-CH700N.



Alors que les premiers AirPods envoyaient le son avec un retard de 274 ms (0,27s), les AirPods Pro ont une latence de seulement 144 ms. Le gain est de pratiquement 50%, ce qui est remarquable. Les Airpods 2 avaient déjà amélioré ce chiffre avec une latence de 178 ms. Pour Stephen Coyle, les AirPods Pro sont proches de la perfection car permettent un retour quasi instantané du son, idéal pour les musiciens mais aussi les joueurs qui ont besoin d’avoir un retour sonore en temps réel. Quant aux vidéos et autres films, la latence est en général compensée par le lecteur qui synchronise image et son pour avoir une expérience plaisante.



Pour information, les casques Beats Studio 3 et Sony WH-CH700N ont une latence respective de 253 ms et 234 ms.



Bref, si vous êtes musicien, seul un casque filaire vous offrira un retour « live ». En tout cas, pour le moment.



Voici le tableau comparatif :