Overdrive City : le nouveau jeu de course de Gameloft en soft-launch

Il y a 7 heures

Alban Martin

Overdrive City se cache actuellement sur l'App Store des Philippines. Alors que Gameloft a annoncé son nouveau jeu en bêta sur le Play Store d'Android, nous l'avons repéré en soft-launch sur iOS. Il ne s'agit pas d'un nouveau Asphalt mais d'un titre bien distinct qui vous propose de célébrer la culture automobile avec la construction d'un ville entièrement dédiée à la voiture.



Regardez le trailer vidéo :

Overdrive City : un Sim City pour les fans de bagnoles

Gameloft a donc révélé son prochain titre, Overdrive City. Loin d'être un simple Sim City où tout s'arrête après la construction et l'entretien, Overdrive City vous permet également de collectionner des voitures et de participer à des courses via le mode carrière. Vous pourrez ainsi devenir le meilleur garagiste et le meilleur pilote.



Pour cela, le jeu de Gameloft offrira 50 modèles de voitures issues de la réalité à collectionner (Porsche, Ford, BMW et autres) et à améliorer / personnaliser. Pour y parvenir, vous pourrez même produire vos propres pièces : boulons, fibre de carbone, blocs moteurs, transmissions, etc !



Les possibilités semblent sans fin puisque sorti de votre propre garage dont vous pourrez faire la publicité dans la ville, il sera possible de construire des usines et des centres de recherches pour devenir un véritable constructeur.



Enfin, le mode Carrière et ses 6 chapitres de 10 courses chacun vous permettra de valider (ou non) votre travail avec un gameplay tout en geste qui rappellera des jeux comme SlingShot Racing ou DrawRace.



Les personnes intéressées par Overdrive City sur Android peuvent s'inscrire sur Google Play. Overdrive City est actuellement en version bêta et sera lancé sur mobile début 2020.

Télécharger le jeu gratuit Overdrive City