Walmart s'apprête à tester la livraison des courses via des voitures autonomes

Il y a 4 heures

Julien Russo

Walmart c'est la plus grande chaîne de magasin spécialisé dans la grande distribution. Sur le marché américain depuis le 2 juillet 1962, l'entreprise est réputée aux États-Unis comme étant responsable, fiable et proche de sa clientèle. Walmart a aussi une image similaire à celle que possède Amazon, puisque l'entreprise est toujours à la recherche de l'innovation, cette petite chose qui va faciliter le quotidien de ses clients et améliorer son chiffre d'affaires au passage. La dernière idée en date est formidable, mais dangereuse pour les emplois !

La livraison des courses en voiture autonome

La nouvelle tendance de ces dernières années dans la grande distribution est la livraison à domicile. Par exemple, pour notre part, cela va faire environ 6 ans qu'on n'a pas été faire les courses dans un supermarché. On ouvre le site Auchan Drive et on fait les courses directement depuis notre MacBook. C'est un gain de temps et cela a un énorme côté pratique !

Alors que les courses à domicile se sont fortement démocratisées en France, c'est exactement la même chose aux États-Unis où de nombreux américains se font aussi livrer leurs courses à domicile.

Pour un magasin aussi grand que Walmart, cela a des coûts, puisqu'il faut recruter les équipes de préparation et de livraison. Des frais que se passerait bien le géant de la grande distribution !



Walmart a annoncé un partenariat inédit et exclusif avec la société de robotique "Nuro". Le but de ce partenariat est de faire circuler des voitures autonomes avec des commandes à l'intérieur.

La première expérimentation va se passer à Houston, à partir de l'année prochaine. Pour cette occasion, Walmart va faire circuler (avec l'accord de la ville) des voitures totalement autonomes et sans chauffeur. Les clients qui le voudront pourront participer à ce test, ils devront le signifier lors de la validation de la commande sur le site du commerçant.



Ce phénomène inquiète beaucoup les salariés dans les métiers de livraison de ces grandes enseignes. Ils assistent à un "grand remplacement", par des machines qui feront le même job, gratuitement. Cependant, Walmart joue la carte de la transparence assurant que l'objectif de ce partenariat avec Nuro, est uniquement afin d'en savoir plus sur la livraison par voiture autonome. Walmart avance le fait qu'il s'agit là d'une amélioration, perfection pour les clients et non d'un remplacement de ses effectifs.



Dans une interview au média TechCrunch, le vice-président des opérations numériques du groupe a déclaré :