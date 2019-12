Mini Métro : le jeu de gestion ajoute Barcelone sur iOS !

Medhi Naitmazi

Mini Métro fait parti de nos coups de coeur sur iPhone / iPad avec un concept simple mais tellement prenant depuis 2016. Gérer les lignes de métro ainsi que le trafic associé n'a jamais été si addictif.



Pour fêter la fin de l'année, les développeurs de Dinosaur Polo Club ont ajouté la ville de Barcelone, connue pour son ambiance, son club de football mais aussi ses 12 lignes de métro.



Regardez le trailer de lancement :

Mini Métro fait un arrêt à Barcelone

En effet, la ville qui accueille le MWC depuis des années n'est pas en reste côté métro avec donc 12 lignes pour un total de 198 stations et 166 km de rails. En moyenne, ce sont 400 millions de personnes qui transitent en sous-terrain dans la capitale catalane.



Mini Metro c'est un excellent simulateur de métro où votre but est la conception de cartes de métro pour diverses métropoles en croissance. A vous donc, de tracer des lignes entre les différentes stations et gérer le trafic dans 20 villes différentes comme Paris, San Francisco, Londres, etc. Au fur et à mesure que de nouvelles stations apparaissent, adaptez votre stratégie en prenant soin de vos ressources limitées.



Mini Metro est un jeu très ludique et idéal pour les personnes qui ont des petites pauses de 5 minutes dans la journée ou qui sont en vacances ! De plus, les lieux ont désormais droit à des variantes comme Paris 1937 ou Londres 1960 pour prolonger le plaisir



Les + :

Le mode infini pour jouer sans pression

Le mode création

Chaque partie est unique avec des stations aléatoires

Concept original

Accessible

