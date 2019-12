Combien de temps Netflix va-t-il pouvoir tenir avec ses tarifs ?

Une récente analyste s'est intéressée au marché du streaming. Laura Martin a expliqué début décembre que le modèle économique de Netflix ne risque pas d'être rentable sur la durée. Les prix seraient trop élevés et la concurrence de plus en plus dangereuse.



Bientôt des prix raisonnables ?

Il y a quelques années, Netflix n'avait que très peu, voir pas de concurrence dans certains pays. Aujourd'hui, le marché du streaming a bien changé. De sérieux concurrents comme Disney+, Apple TV+ et Amazon Prime Vidéo sont arrivés et reprennent le même format que propose Netflix. Des créations originales, la possibilité de reprendre les programmes où on s'est arrêté, une accessibilité à l'app sur tous les supports...



Des concurrents qui proposent des contenus intéressants pour des abonnements moins chers. Quand on regarde Disney+ on est à un tarif de 6,99 dollars/mois et Amazon Prime Vidéo est inclus dans l'abonnement Amazon Prime que de nombreuses personnes à travers le monde possèdent.

Que risque Netflix si les prix restent les mêmes ?

D'après Laura Martin, il ne fait aucun doute que Netflix serait perdant si les tarifs actuels ne baissent pas. Pour l'instant les résultats sont bons partout dans le monde, mais progressivement Apple TV+ va agrandir son catalogue et Disney+ conquérir l'Europe dès le 31 mars 2020.

Aux États-Unis, d'ici les prochains mois, Netflix pourrait perdre 4 millions d'abonnés. Ce serait les premières vraies conséquences de la nouvelle concurrence !

Une baisse de prix, mais une baisse d'investissement ?

Pour maintenir son équilibre revenu/investissement, Netflix ne pourra pas continuer à investir si les revenus sont plus faibles. L'analyste explique que si Netflix est logique, la plateforme de streaming devrait proposer un forfait d'entrée de gamme incluant de la publicité. Celui-ci serait proposé à un tarif de moins de 7 dollars/mois, et imposerait environ 6 à 8 minutes de publicités par heure !



L'autre bonne idée serait d'intensifier la présence de placement de produits dans ses productions, vous pourriez donc voir plus de produits Apple, de tablettes Surface, de Tesla.... Ce serait d'ailleurs la meilleure idée pour éviter d'inclure des publicités dans son service. D'ailleurs, Netflix n'a jamais été intéressé de faire cela pour ses abonnés aux forfaits les moins chers. Le service de streaming américain sait que si la TV perd de l'audience au profit de plateforme de streaming, c'est en partie à cause de la publicité abusive qui coupe les programmes.



Pour l'analyste, il est sûr que 2020 sera une année compliquée pour Netflix, la première année où le géant américain souffrira réellement de la concurrence !



