Huawei aurait reçu des milliards de dollars d'aide du gouvernement chinois

La fin d'année est assez mouvementée pour Huawei. La firme est accusée d'avoir reçu des milliards d'aide financière en provenance... du gouvernement chinois ! Une information qui passe mal dans les médias locaux.



L'information a initialement été lancée par le Wall Street Journal qui a relevé après une longue enquête des virements très importants entre le gouvernement chinois et le fabricant de smartphones.

Une rumeur qui provoque des interrogations en ce qui concerne la montée si rapide d'Huawei sur le marché mondial. En effet, cela expliquerait le développement à très grande vitesse de l'activité d'Huawei dans le monde, d'après certains experts.

On ne parle pas d'une petite transaction, mais bien d'une somme colossale qui provoque une forte polémique. Huawei aurait reçu 75 milliards de dollars du gouvernement chinois, l'objectif de ces virements était de faire grandir l'entreprise et de la faire monter pour venir concurrencer les géants comme Samsung et Apple.



Le Wall Street Journal n'apporte pas les informations par hasard, le média américain affirme avoir de sérieuses preuves qui attestent ses déclarations. D'après les documents récupérés, il y aurait eu un prêt de 46 milliards de dollars que remboursera progressivement Huawei au gouvernement chinois dans les prochaines années.

En plus de cette somme, une autre transaction de 1,6 milliard de dollars aurait eu lieu sous forme de subventions.

La marque chinoise aurait aussi fait d'énormes économies grâce à des avantages fiscaux entre 2008 et 2018, ce qui lui aurait permis d'épargner 25 milliards de dollars. Un joli cadeau !

Pour terminer, Huawei aurait aussi économisé 2 milliards de dollars sur l'achat de terrains.



Vous l'aurez compris, il s'agit d'une grave révélation. Le plus inquiétant dans l'histoire c'est que le gouvernement (qui est réputé pour toujours s'incruster dans la vie privée des chinois), n'a certainement pas fait ça par générosité. Il y a forcément eu une contrepartie en échange, qui reste pour l'instant toujours inconnue.

Ce n'est pas tout !

Le média américain assure que le gouvernement chinois a participé financièrement pour favoriser la marque dans une affaire avec le Pakistan, un contrat qui était difficile à conclure pour Huawei, mais qui a réussi grâce aux 124,7 millions de dollars envoyé par l'intermédiaire d'Export-Import Bank of China (une banque contrôlée par l'État).



Once again, the @WSJ has published untruths about #Huawei based on false information. This time, wild accusations about Huawei’s finances ignore our 30 years of dedicated investments in R&D that have driven innovation and the tech industry as a whole. Read on for the #facts. pic.twitter.com/MpFVDIUecO