Jumbo : L'app pour nettoyer vos réseaux sociaux

En 2019, vos données personnelles et votre vie privée ont une valeur inestimable ! Certaines entreprises ou annonceurs sont prêts à dépenser des centaines de millions de dollars pour acheter des listes de données personnelles sur des internautes aux quatre coins du monde ! Il est temps de reprendre la main, notamment sur les réseaux sociaux avec Jumbo.



Jumbo: l'assistant pour la protection de votre vie privée

Jumbo c'est une petite révolution dans le monde des applications, celle qu'on attendait tous pour reprendre le contrôle sur les informations que nous avons publiées sur les réseaux comme Twitter, Facebook, YouTube...

Quand vous commencez avec Jumbo, la première utilisation consiste à connecter vos comptes à l'app, immédiatement grâce à sa technologie, Jumbo va vous proposer plusieurs options après avoir scanné votre activité.

Ce qui viendra en suite n'est pas imposé, mais Jumbo va par exemple vous recommander d'améliorer votre niveau de confidentialité si celle-ci est jugée insuffisante et va vous proposer également des recommandations pour sécuriser votre compte et vos données personnelles.

Une multitude de fonctions pour votre vie privée

Les fonctions disponibles sont remarquables. Avec Jumbo, vous pourrez limiter efficacement le suivi des publicités, gérer la visibilité de vos publications sur Facebook...

La sécurité est aussi au rendez-vous, pour chaque compte connecté, Jumbo vous expliquera ses recommandations de sécurité, l'objectif premier étant de mieux vous apprendre à sécuriser votre compte pour éviter les connexions frauduleuses.



Dans Twitter et Facebook, vous pourrez supprimer des tweets et des posts mis en ligne il y a plusieurs mois, voir plusieurs années. Une idée fantastique pour les politiques qui dénoncent un scandale et qui réalisent la même chose, 5 ans plus tard une fois arrivés au pouvoir !



Jumbo propose aussi la maitrise de votre confidentialité pour les échanges que vous faites avec Alexa. Vous l'avez probablement entendu dans l'actualité, Amazon n'est pas réputé pour être irréprochable sur la discrétion de vos requêtes vers Alexa, elles seraient utilisées écoutées et partagées entre salariés en interne. Jumbo vous proposera de supprimer les enregistrements vocaux qui sont gardés une fois qu'Alexa vous a donné sa réponse.

Les nouveautés qui vont arriver

Les développeurs ont indiqué qu'il y aura prochainement le support des photos Instagram. Vous pourrez bientôt connecter votre compte et supprimer d'anciennes photos.

D'autres services comme LinkedIn vont également débarquer courant l'année 2020.



Au-delà de ce qui a été dit ci-dessus, Jumbo sait aussi faire le vide avec votre historique de recherche sur Google, rendre éphémères vos tweets...



Vous l'aurez compris, Jumbo c'est indispensable pour :

Améliorer votre sécurité et celle de vos comptes

Réduire votre empreinte digitale

Limiter le suivi des sites

Gérer sa e-réputation

L'application est disponible gratuitement sur l'App Store !

